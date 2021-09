Sergio Mayer afirmó que enfrentará, como cualquier ciudadano, las dos demandas en su contra por el presunto delito de tráfico de influencia

Sergio Mayer indicó que él solo ayuda a las presuntas víctimas para que lleven a cabo sus denuncias

Regeneración, 3 de septiembre de 2021. Sergio Mayer respondió a la reciente denuncia de los abogados de Héctor Parra, quienes lo acusan de tráfico de influencias.

Recordemos que el actor fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el delito de tráfico de influencia, el cual podría ser sancionado con hasta 7 años de prisión.

Este viernes se dio a conocer que Sergio Mayer dio su punto de vista referente a las demandas que está acumulando en su contra.

El actor responde sobre las demandas en su contra

El actor aprovechó las cámaras de medios nacionales para revelar su postura referente a las demandas.

Mayer aseguró que las denuncias son un arma para desviar las miradas del caso de Alexa, hija de Héctor Parra, quien acusó a su padre de buso.

«Es un delito que me quieren imputar y que no existe, lo único que quieren es un circo mediático para sacarme y distraerme para dejar de apoyar a las víctimas», indicó.

A pesar de la incredulidad del productor de teatro, él aseguró que ahora que ya no cuenta con fuero, podrá acudir a las audiencias sin ningún problema ni beneficio.

«Estoy dispuesto a confrontar la ley cuando se me solicite y si son dos, tres denuncias, lo confrontaré como cualquier ciudadano. No tengo miedo porque no he cometido ningún delito»

El actor se defendió diciendo que su deber es «defender y apoyar a las víctimas de abuso», cosa que le fue criticada durante el periodo de su cargo político.

Sin embargo, Mayer reiteró que su única intención es apoyar a la hija de Ginny Hoffman, Alexa, quien presuntamente sufrió abuso sexual.

«Yo no acuso a Héctor ‘N’, yo no acuso a nadie, solamente acompaño a las víctimas para que hagan su proceso de manera correcta», enfatizó el ex Garibaldi.

El ex diputado reiteró que enfrentará todas las demandas que interpongan en su contra

Sergio Mayer asegura que Héctor Parra está en prisión por las evidencias en su contra

El exdiputado aseguró que si las autoridades de la Fiscalía de la CDMX encuentran pruebas que señalan la culpabilidad de los acusados, eso a él no le corresponde.

«Voy a confrontar las acusaciones de manera ética y profesional» asimismo, Sergio Mayer reiteró que Héctor Parra está en la cárcel porque las pruebas lo señalaban.

«Él está en la cárcel porque la autoridad encontró elementos suficientes para que él esté en la cárcel»

Sergio Mayer aseveró que a pesar de que Parra se encuentre bajo prisión preventiva eso no quiere decir que ya haya sido declarado culpable.

«(…) Eso no quiere decir que él sea culpable o inocente, eso lo determinará el juez en su debido tiempo y forma», concluyó el ex diputado.