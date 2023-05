Sheinbaum descarta ruptura por encuesta en Morena para elegir candidato

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que entre las “corcholatas” no habrá ruptura por elegir candidato en Morena.

Regeneración, 25 de mayo del 2023. De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que respetará los resultados de la encuesta para elegir candidato de Morena.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina, descartó que vaya a existir ruptura dentro del movimiento por el o la candidata a la presidencia de la República en 2024.

Y es que, la mandataria capitalina descartó que se repita la misma historia entre las llamadas “corcholatas”, como sucedió en Coahuila.

Por lo que, aseguró que respetará los resultados de las encuestas, pues consideró que lo más importante en el proyecto de transformación.

“Yo voy a aceptar el resultado de la encuesta (interna de Morena para la presidencia), lo he dicho varias veces, no tengan la menor duda yo jamás voy a traicionar por lo que siempre he luchado, por la democracia, por la transparencia y por la justicia social”.

Asimismo, hizo un llamado a las “corcholatas” para respetar las reglas en la elección.

“Hay que esperar que nos convoque el partido y que nos explique cuál es la propuesta e internamente se podrá resolver; pero no es un asunto particular o individual es un asunto institucional”.

Además, Sheinbaum manifestó que la encuesta arrojará al mejor candidato del partido y que será quien acerque a más personas el proyecto de transformación.

