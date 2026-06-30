Sheinbaum inaugura planta de moscas estériles en Chiapas

La planta para reproducir moscas estériles producirá a la semana 100 millones de insectos destinados al control del gusano barrenador

Regeneración, 29 de junio 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio inicio a la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, un centro estratégico que une a México y Estados Unidos, que generará 100 millones de insectos cada semana para combatir la plaga del GBG.

Planta

Además, esta planta potenciará la ganadería y la salud animal, lo que refleja la firme creencia de que la cooperación entre naciones soberanas genera resultados positivos.

“Esta Planta representa también algo todavía más profundo: representa la convicción de que la cooperación para el desarrollo produce resultados.

Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras.

Frente a esos desafíos, la mejor respuesta es sumar capacidades, compartir experiencia y construir soluciones comunes.

Esfuerzo conjunto

Esta planta ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de México y de los Estados Unidos.

La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal.

Y, además, protege una actividad económica fundamental para nuestras dos naciones», expresó la mandataria.

“Por eso, agradecemos la voluntad de la secretaria Rollins, y a través suyo y del embajador; también agradecemos al presidente Trump por esta Planta que ha sido instalada el día de hoy.

Cooperación

Eso es precisamente la cooperación para el desarrollo: sumar capacidades, compartir conocimiento, fortalecer nuestras instituciones, y construir soluciones comunes frente a desafíos que compartimos.

Es reconocer que existen objetivos que solo pueden alcanzarse mediante el trabajo conjunto, el diálogo y la confianza mutua.

Esta Planta demuestra que cuando la ciencia y la cooperación caminan de la mano, los beneficios llegan a nuestros pueblos”, destacó tras destapar la placa inaugural de la planta.

La líder del Ejecutivo Federal enfatizó que México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más activas a nivel mundial, con economías interconectadas de manera profunda.

Mensaje

Por ello, mencionó que la apertura de esta planta envía un mensaje de que la colaboración fomenta la prosperidad, basada en el respeto, el diálogo y el reconocimiento de la soberanía de ambas naciones.

“Desde Chiapas, donde comienza México, enviamos también un mensaje al mundo:

La cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos.

Principios

Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros:

El respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”, afirmó.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, comentó que esta inauguración representa un gran éxito que ilustra cómo la alianza entre ambos países puede operar en conjunto.

Por lo tanto, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una socia excepcional.