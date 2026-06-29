Sheinbaum: «Todo el peso de la ley» a Víctor Rodriguez Padilla

Sheinbaum solicita la máxima aplicación de la ley contra el exdirector de Pemex tras la acusación de violencia de género contra su esposa

Regeneración, 29 de junio 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió que se imponga la ley con todo su rigor y que no exista impunidad después de la denuncia presentada por su esposa María Felicia Jiménez contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Rodriguez Padilla fue grabado en videos donde se observa cómo comete actos de violencia contra su esposa.

Además, desestimó la posibilidad de que Rodríguez Padilla se una al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), como se había planeado, ni a ningún otro puesto en el gobierno federal.

Durante su conferencia de prensa por la mañana, aclaró que no ha tenido contacto directo con la doctora en ingeniería física nuclear.

El gobierno ha mantenido comunicación con ella a través de la Secretaría de las Mujeres.

«Que se aplique la ley»

Acto seguido, enfatizó:“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”.

Comentó que al ser un delito estatal, el asunto está siendo manejado por la fiscalía de Morelos.

Respecto a las investigaciones que ya ha iniciado esta entidad, añadió: “La ley debe aplicarse porque no se puede permitir la violencia hacia las mujeres.

No se puede justificar debido a la fama de alguien, la ley debe aplicarse y la fiscalía deberá decidir cuál es la sanción penal correspondiente en este asunto”.

Instituto

Si bien mencionó que Rodríguez Padilla iba a ser designado como el director del INEEL, especificó que aún no se había firmado dicho nombramiento, por lo que no se considera ninguna baja ya que aún no asumía el cargo.

Mientras tanto, Alejandro Salcido volverá a liderar dicho instituto.

-¿Podría aceptar otro puesto en la administración pública?- fue la pregunta realizada.

-No, en absoluto -respondió.

Cero tolerancia

Sheinbaum Pardo reiteró que debe existir “cero tolerancia a la impunidad ante la violencia contra las mujeres. Que se haga cumplir la ley en todos los casos.

Nosotros somos juaristas, la ley debe ser igual para todos”.