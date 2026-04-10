Sheinbaum: Inversión de 315 mil 331 millones en carreteras

La presidenta mencionó que hasta ahora han finalizado 360 kilómetros de obras en la construcción o modernización de carreteras

Regeneración, 9 de abril 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comunicó que se están destinando, mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 315 mil 331 millones de pesos como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera.

SHEINBAUM ANUNCIA INVERSIÓN HISTÓRICA DE 315 MIL MDP EN CARRETERAS



🚧El gobierno federal impulsa una inversión histórica de más de 315 mil millones de pesos para construir, modernizar y rehabilitar carreteras en todo México, con el objetivo de mejorar la conectividad y detonar… pic.twitter.com/OefVbNSjjo — InfoSon (@InfoSon1) April 9, 2026

Construcción de carreteras

Desde el Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum Pardo abordó este asunto.

Señaló que hasta el día de hoy, hay 360 kilómetros de obras terminadas de construcción o modernización de carreteras.

Además, hay 4 mil 500 km de repavimentación gracias al MegaBachetón y se han completado 78 puentes.

“¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país.

Generación de empleos

Y al mismo tiempo generar empleos. Y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, subrayó la presidenta.

Sheinbaum anunció que este mes comenzarán las obras para reconstruir las carreteras y puentes que se vieron afectados por las intensas lluvias.

Esto específicamente incluye las que ocurrieron en octubre de 2025 en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Ahora que se han finalizado los proyectos ejecutivos y las licitaciones pertinentes.

Inversión

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, mencionó que la inversión en Ejes Prioritarios asciende a 113 mil 347 millones de pesos.

Esto para realizar mejoras en una extensión de 2 mil 485 kilómetros.

Respecto a la reconstrucción por afectaciones por lluvias, Esteva Medina detalló que en abril comenzarán los trabajos en 396 tramos y caminos, así como la renovación de 94 puentes:

50 en Hidalgo, 2 en Puebla, 18 en Veracruz, 3 en Querétaro y 1 en San Luis Potosí.

Avances

El secretario destacó que se han terminado las carreteras San Ignacio Tayoltita, Bavispe–Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad.

Actualmente, están en proceso las obras de Cuautla–Tlapa; Macuspana–Escárcega; Salina Cruz–Zihuatanejo; Toluca–Zihuatanejo y Guaymas–Esperanza–Yécora-Chihuahua, Tamazunchale–Huejutla.

Además, este año se comenzarán los trabajos en Ciudad Valles–Tampico.

En cuanto a los puentes en el país, Jesús Esteva indicó que se destinarán 18 mil 77 millones de pesos para 29 km.

Puentes

Los puentes Los Muros en Morelos y el Pérez Escobosa en Sinaloa ya han sido finalizados.

En proceso están los de Nichupté en Quintana Roo, que tienen un avance del 97 por ciento. Una vez concluidos, se iniciará la construcción del puente Kukulcán.

Rizo de Oro en Chiapas tiene un 88 por ciento de avance y su apertura al tráfico está prevista para septiembre.

La Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur tiene un progreso del 85 por ciento y se espera que se abra al tráfico a finales de abril.