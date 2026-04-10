Minero Francisco Zapata es rescatado de Santa Fe tras 14 días

Con el agua hasta la cintura y a 350 metros de profundidad, estuvo atrapado Zapata durante 14 días, hasta ser rescatado

Regeneración, 9 de abril 2026– El Comando Unificado anunció que el miércoles 8 de abril a las 10:36 hora local, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y proveniente de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado exitosamente de la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

Buzos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano rescatan a minero en el municipio de El Rosario, Sin.



A las 1355 horas del 7 de abril de 2026, un equipo de buzos de rescate del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, localizó con vida a Francisco… pic.twitter.com/A8661sEHlr — @Defensamx (@Defensamx1) April 9, 2026

Comando Unificado

El Comando Unificado es liderado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El equipo logró llevar a cabo esta acción después de 14 días de trabajo continuo. Además El hallazgo de Zapata se produjo a la 1:50 de la tarde del martes 7 de abril.

Después de su rescate, el personal médico procedió a estabilizarlo de inmediato.

Luego, fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibirá atención de especialistas.

#Informativo14



Tras 14 días de labores en la mina Santa Fe, el rescate de Francisco Zapata, trabajador atrapado, evidenció el trabajo de los brigadistas y la fortaleza del minero, quien recibe atención médica y pronto espera el alta. Sin embargo, el cuerpo del tercer minero fue… pic.twitter.com/p4kA6AqdRS — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 10, 2026

Valoración médica

Antes de su salida a la superficie, Zapata Nájera pasó por una valoración médica dentro de la mina como parte de los protocolos de seguridad establecidos por las brigadas de emergencia.

Esta operación involucra la participación estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Además, el rescate cuenta con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), brigadas de Protección Civil de Jalisco y autoridades del estado de Sinaloa.

El equipo técnico y humano sigue trabajando en el lugar con el firme propósito de encontrar al último trabajador.

Comunicación

Laura Velázquez Alzúa, quien lidera la CNPC, mantiene una comunicación constante con los familiares de los mineros.

Les ha proporcionado información actualizada sobre el avance de las operaciones de rescate.

“Yo nunca perdí la fe”, comentó Zapata a uno de los buzos del Ejército Mexicano que ayudaron a sacarlo del túnel inundado.

Zapata estuvo atrapado durante 14 días a 350 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Tras 14 días atrapado en una mina colapsada, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue rescatado sano y salvo por las Fuerzas Federales. A pesar de que el agua llegó hasta arriba #Rescate #Mineros #Noticias pic.twitter.com/ZCORTqX8wF — OrigenInformativo (@OrigenInfor) April 9, 2026

Incidente

El incidente que lo dejó atrapado ocurrió el 25 de marzo, cuando una presa de jales colapsó, inundando los túneles con lodo y agua.

El rescate de este minero de Durango fue grabado en video, sirviendo como evidencia de su supervivencia, y se escucha una breve conversación entre él y uno de los buzos rescatistas.

Zapata menciona que nunca perdió la fe y estuvo buscando maneras de salir del túnel.

La Secretaría de la Defensa Nacional compartió el video en redes sociales.

Tras casi dos semanas bajo tierra, Francisco Zapata Nájera fue rescatado con vida en Sinaloa. Buzos del Batallón de Emergencias del #EjércitoMexicano lo ubicaron el 7 de abril y lograron extraerlo el 8 de abril 2026#LaGranFuerzaDeMéxico #Rescate #NoticiasTikTok pic.twitter.com/LA5SG8u6sD — MOLETV (@MoleTVMx) April 9, 2026

Video

En el video se ve a buzos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano cuando llegaron al lugar donde encontraron a Zapata Nájera.

Se puede observar cómo los rescatistas le explican al minero que se acercarán para darle instrucciones sobre cómo usar el equipo de buceo necesario para su rescate.

Asimismo, se menciona que fue por la luz de su lámpara prendida que pudieron encontrarlo en la oscuridad de la mina.

“Hola. Ejército Mexicano. ¿Cuál es tu nombre? ”, indagó uno de los rescatistas.

“Francisco Zapata Nájera”, contestó con voz segura, antes de conseguir salir del subsuelo.