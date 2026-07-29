UNAM Emitirá Recomendación sobre Ingreso a Licenciatura 2026

La Comisión Técnica de la UNAM emitirá esta semana una recomendación sobre el ingreso a licenciatura 2026 para dar certeza

Regeneración, 29 de julio de 2026.– La Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México inició la revisión exhaustiva del proceso de admisión actual.

El grupo de trabajo analizará de inmediato toda la documentación entregada por las autoridades administrativas de la máxima casa de estudios.

Esta importante investigación busca aportar información sumamente útil para deslindar posibles responsabilidades sobre las anomalías detectadas recientemente.

Por esta razón, los integrantes del comité solicitarán evidencias relevantes a diversas dependencias internas de la propia UNAM.

En este sentido, el órgano universitario confirmó formalmente que se mantendrá en sesión permanente durante los próximos días.

Los especialistas evaluarán detalladamente todas las opciones disponibles para proponer soluciones efectivas a la comunidad estudiantil mexicana.

El principal objetivo institucional consiste en garantizar certeza y transparencia absoluta a toda la sociedad en general.

La comunidad académica espera un dictamen técnico riguroso que resuelva la problemática surgida en el proceso de selección.

Principios éticos y fecha de emisión del dictamen

Frente a la urgencia, la representación técnica se comprometió a presentar un dictamen oficial antes de finalizar la semana.

Las recomendaciones finales buscarán normar el proceso de ingreso a licenciatura bajo criterios estrictos de inclusión y equidad.

Las autoridades universitarias garantizarán en todo momento que el concurso de selección respete la ética y los valores institucionales.

La meta prioritaria de la institución es asegurar un procedimiento justo para todos los aspirantes registrados en esta convocatoria.

“Esta misma semana la Comisión formulará una recomendación”, confirmó textualmente la Comisión Técnica en su primer comunicado oficial.

El informe final aclarará la situación real en que se encuentra actualmente este importante concurso de selección estudiantil.

De esta manera, la universidad busca restablecer la confianza ciudadana en sus mecanismos internos de admisión a licenciatura.

Los resultados finales serán difundidos oportunamente a través de las plataformas digitales oficiales de la máxima casa de estudios.

Suspensión temporal y certeza para aspirantes

Como medida preventiva, la rectoría decidió suspender temporalmente los trámites de inscripción para los alumnos de primer ingreso.

El freno administrativo se mantendrá vigente hasta que los comisionados concluyan el análisis integral de las pruebas recabadas.

Esta pausa operacional protege de forma directa los derechos de miles de jóvenes que buscan ingresar a la UNAM.

Los aspirantes afectados deberán mantenerse atentos a los avisos que emita la institución durante las próximas horas laborables.

Por consiguiente, los trámites escolares se reanudarán una vez que el consejo técnico publique su veredicto definitivo.

Las autoridades universitarias reiteraron su compromiso histórico con la educación pública de alta calidad en nuestro país.

El proceso de admisión respetará los más altos estándares académicos exigidos por la comunidad educativa de todo México.

La institución continuará informando periódicamente sobre los avances logrados en esta investigación urgente dentro de la máxima casa de estudios.