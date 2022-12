“Te empachabas”; Pedro Miguel exhibe a López Dóriga y sus relaciones con los presidentes

Pedro Miguel exhibió la trayectoria del periodista, Joaquín López Dóriga, luego de que se burlara por el posible desmayo de Epigmenio Ibarra.

Regeneración, 30 de noviembre del 2022. El periodista, Pedro Miguel, exhibió al comunicador, Joaquín López Dóriga, luego de los ataques que hizo en contra de Epigmenio Ibarra.

A través de las redes sociales, el expresentador de Televisa, se burló de la situación de salud del cineasta durante La Marcha del Pueblo; pues Epigmenio Ibarra estuvo a punto de desmayarse el pasado domingo.

López Dóriga ironizo sobre la trayectoria como documentalista y reportero de guerra de Ibarra, por lo que señaló en un video sobre el suceso.

“Epigmenio Ibarra, el productor de la 4T presume: me han peinado francotiradores, me han disparado ráfagas directas, he estado a punto de que me fusilen, he caído en emboscadas, he estado a punto de volar en pedazos, me he volcado tres veces”.

Por lo que, Pedro Miguel salió al quite y compartió a través de su cuenta de Twitter varias fotografías del periodista, con expresidentes.

Entre las imágenes destacan Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox.

“Sólo tenías ojos para el presidente”, escribió Pedro Miguel en su cuenta de Twitter.

El reclamo de @lopezdoriga:

"Sólo tenías ojos para el presidente". pic.twitter.com/DmSLgBahFq — Pedro Miguel (@Navegaciones) November 30, 2022

En una de las imágenes, Pedro Miguel, destaca como el expresidente, José López Portillo, lo “apapachaba”; “Y vaya que lo apapachaban”, escribió.

Y vaya que lo apapachaban. pic.twitter.com/ZwvQtNL0tc — Pedro Miguel (@Navegaciones) November 30, 2022