¿A quién obedece «The Economist»? ¿Qué hay detrás de los intereses de los privilegiados y por qué están puestos sus ojos en México?

Regeneración, sábado 29 de mayo. El día 27 de mayo nos despertamos con una noticia: el presidente era portada en la revista The Economist en la que le llamaron «Falso Mesías».

¿Pero cuáles son los intereses de esta revista? Su legitimidad nunca llega, nos enteramos que The Economist apoyó abiertamente la dictadura de Pinochet en Chile; apoyó abiertamente el golpe de estado -fallido- que intentó perpetrar Juan Guaidó en Venezuela y recientemente, se pronunció abiertamente a favor de Jeanine Núñez que encabezó el golpe de estado en Bolivia.

Una pasquín golpista, que a todas luces, responde a los intereses intervencionistas que pretenden seguir viendo a América Latina como una colonia.

El artículo denuncia a López Obrador como un «peligro para la democracia» -campaña por demás conocida y desgastada de la derecha; señala -con una clara connotación de molestia- los referéndums y la consultas populares que Andrés Manuel ha realizado y plantea realizar durante su gestión. ¿Cómo? ¿Hablar de un «peligro para la democracia» y a la vez, indignarse ante la democracia participativa que Obrador ha planteado?

El texto no dista mucho de la narrativa de las editoriales conservadoras mexicanas; es casi exactamente la repetición sistemática del argumento que han intentado construir los conservadores en torno a López Obrador. «Populista, destructor de autonomías y dictador», sabemos, todas mentiras impulsadas por la derecha.

Hablan de Andrés Manuel como un «peligro para la democracia»; lo que no dicen, es que ese «peligro para la democracia» ganó la elección presidencial con más de 30 millones de votos, que en la actualidad tiene una aprobación superior al 60%; de la población, es decir más de de 55 millones de mexicanos y mexicanas aprueban su gestión. También se les olvidó comentar que, hace no más de un mes, AMLO fue reconocido como el mandatario mejor evaluado del mundo.

¿Un peligro para la «democracia»? ¿de quién?, ¿la del régimen oligárquico que ha gobernado México por décadas?, ¿la del cártel de partidos de la transición?, ¿la de la élite global?

El pueblo consciente de adultos y jóvenes no permitirá por ningún motivo un golpe blando como el que intentan ejecutar; pues más de 60 millones de mexicanas y mexicanos NO permitiremos el regreso de explotadores, vendepatrias, corruptos y traidores.

No olvidemos que tres años “dejaron” a Salvador Allende gobernar; luego el caos neoliberal se apoderó; pararon fábricas, transporte, y economía con desempleo, inflación, devaluación y demás. No volveremos al pasado. Hoy, la democracia la hace el pueblo informado y organizado, no artículos de revistas.