Exigen Destitución de Maru Campos por Traición a la Patria

Cientos de ciudadanos marcharon en Chihuahua para exigir la renuncia de la gobernadora tras un polémico operativo que involucra a la CIA

Regeneración, 4 de mayo de 2026.– Más de trescientas personas marcharon hoy por las avenidas principales de la ciudad de Chihuahua en una protesta masiva y pacífica.

Esta movilización ciudadana expresó un rechazo absoluto hacia la administración estatal de la gobernadora «María Eugenia Campos Galván» el día hoy.

El grupo inició su recorrido desde el monumento a Pancho Villa para avanzar decididamente hacia el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

La intención primordial de los asistentes consiste en lograr la destitución inmediata de la mandataria por diversas irregularidades federales y locales.

En este sentido, los manifestantes acusan formalmente a la funcionaria estatal de cometer el grave delito de traición a la patria.

La controversia deriva de un operativo realizado en la Sierra Tarahumara para localizar laboratorios clandestinos de peligrosas drogas sintéticas y metanfetaminas.

Se reporta que agentes encubiertos de la Central Intelligence Agency participaron activamente en estas maniobras tácticas dentro del territorio nacional soberano.

Por tal motivo, los ciudadanos exigen respeto a la autonomía nacional gritando consignas como “Ni PAN ni CIA, queremos soberanía” hoy.

El accidente y las dudas institucionales

La indignación popular aumentó tras el trágico accidente automovilístico registrado el pasado diecinueve de abril en la entidad norteña.

En aquel suceso perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigación, «Pedro Román Oseguera Cervantes», y un policía.

También fallecieron dos agentes extranjeros vinculados directamente con la embajada de los Estados Unidos en territorio mexicano durante esas labores operativas.

Este incidente reveló la cuestionable presencia de personal de inteligencia foráneo operando bajo el mando directo de las autoridades de Chihuahua.

De igual manera, los oradores en el mitin denunciaron las constantes contradicciones emitidas por el exfiscal del estado «César Jáuregui Moreno».

Los ciudadanos inconformes demandan que la gobernadora se separe inmediatamente de su cargo para ser investigada por estos hechos de intervención.

Existe una fuerte sospecha social sobre la realización de más operativos conjuntos que involucran a diversos agentes de seguridad extranjeros activos.

Ante el Palacio de Gobierno, la multitud exigió justicia plena al grito de “Aquí ahora, juicio a la gobernadora” con determinación.

Defensa de la soberanía y acciones futuras

En virtud de lo anterior, la asamblea ciudadana acordó iniciar formalmente un proceso de recolección de firmas en todo el estado.

Esta iniciativa ciudadana busca formalizar el pedido de remoción de la titular del Ejecutivo estatal por faltar a sus deberes constitucionales.

Los líderes del movimiento afirmaron que defender la soberanía mexicana es una respuesta necesaria contra el imperialismo en el sur global.

Mencionaron que esta lucha se solidariza plenamente con otras naciones que actualmente sufren asedios políticos o diversas intervenciones militares de potencias.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que el estado de Chihuahua no aceptará nunca más la presencia de fuerzas o expediciones punitivas extranjeras.

Los discursos recordaron la expulsión de intervenciones pasadas como un gran ejemplo de la resistencia histórica del pueblo chihuahuense unido siempre.

«No vamos a permitir la intervención estadounidense» sentenciaron los participantes antes de concluir formalmente el mitin masivo en la plaza principal.

El conflicto escala a nivel nacional mientras la sociedad civil organizada mantiene su postura firme de rescate de la soberanía nacional.