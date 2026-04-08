Vuelca tráiler con telas en el Puente de la Concordia

Efectivos de Tránsito laboraron para el retiro del tráiler entre avenida México y autopista a Puebla. Se presume exceso de velocidad

Regeneración, 7 de abril 2026– Este lunes por la mañana, ocurrió un grave accidente de tráfico, cuando un tráiler se volcó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Esto movilizó a los servicios de emergencia y afectó la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza.

15:43 #PrecauciónVial | Continuan labores de efectivos de #Tránsito de la #SSC para el retiro de tráiler volcado en Av. México y la Autopista México Puebla "Distribuidor Vial La Concordia". #AlternativaVial Av. Texcoco y Carretera Federal México Puebla. pic.twitter.com/kKvqOpDerz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 6, 2026

Primeros reportes

Según los primeros reportes, el tráiler era conducido por un joven de solo 18 años; se presume que perdió el control debido a que iba demasiado rápido.

El suceso tuvo lugar en el Puente de la Concordia, que está sobre la importante carretera Calzada Ignacio Zaragoza en dirección al oeste.

Este es uno de los principales accesos hacia el este del Valle de México.

La volcadura causó un cierre parcial de la circulación, lo que generó un tráfico muy intenso en la zona durante varias horas.

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Un tráiler, que transportaba aproximadamente 15 toneladas de desperdicio de tela, volcó la tarde de este lunes sobre el Puente de la Concordia, provocando afectaciones a la circulación en la zona.



El percance ocurrió en el mismo punto donde se registró la explosión de… pic.twitter.com/wPAmn4Uq2w — Abejorro (@AbejorroMedia) April 6, 2026

Vía bloqueada

Esto afectó a los automovilistas que se dirigían a la Ciudad de México desde localidades como Texcoco y Los Reyes La Paz.

Las autoridades aconsejaron a los conductores que hicieran uso de rutas alternativas para evitar la zona afectada:

Avenida Texcoco

Carretera México-Puebla

Estas alternativas ayudaron a aliviar el tráfico mientras se trabajaba en la remoción del tráiler.

La carga

El tráiler transportaba cerca de 20 toneladas de residuos de telas, que quedaron regados por la carretera tras la volcadura.

Esto dificultó aún más las labores de limpieza y remoción.

Los servicios de emergencia trabajaron varias horas en quitar tanto el tráiler como su carga, con el objetivo de restablecer la circulación en la zona.

El accidente sucedió cerca del lugar donde anteriormente ocurrió la explosión de una pipa de gas.

Inquietud

Esto generó inquietud entre los vecinos y automovilistas debido al historial de riesgo en esa zona.

Aunque en esta ocasión no hubo fugas ni materiales peligrosos, la actividad de los vehículos pesados en el área mantiene a las autoridades alertas.

Según los informes iniciales, el conductor parecía estar transitando a alta velocidad al abordar el puente.

Esto hizo que perdiera el control del tráiler, que terminó volcado en uno de los carriles.

Atención médica

El joven conductor recibió atención en el lugar por paramédicos, sin que se reporten hasta ahora lesiones graves.

Los elementos de seguridad y el personal de emergencias siguen en el lugar realizando trabajos para liberar completamente la vía.