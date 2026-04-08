Artemis II recupera comunicación con la Tierra y emprende regreso

El cuerpo de la Luna bloqueó transmisiones, que reanudaron en 40 minutos. La misión Artemis II viene de regreso a la Tierra

Regeneración, 7 de abril 2026– La NASA perdió temporalmente la comunicación con los cuatro astronautas de la misión Artemis II mientras la nave Orion se encontraba detrás de la Luna, un corte de comunicación previsto durante esta etapa del vuelo lunar tripulado.

"We will always choose each other."



Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Interrupción

La interrupción de la señal sucedió a las 16:44 (hora del centro) cuando la nave pasaba por la cara oculta de la Luna.

La luna interrumpió la conexión directa entre la nave y nuestro planeta.

Los representantes de la NASA enfatizaron varias veces que esta pérdida de señal es un componente normal y anticipado de la misión.

No se trató de una emergencia, y duró cerca de 40 minutos, mientras Orion completaba su trayectoria detrás de la Luna antes de restablecer la comunicación.

JUST IN: Astronaut Victor Glover shares the Gospel from Artemis II before losing communication.



"Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are."



"He said the second … that is to love your neighbor as yourself."



The… pic.twitter.com/9xErKPxmQU — Collin Rugg (@CollinRugg) April 6, 2026

Misión tripulada

Artemis II es la primera misión con tripulación de la NASA en el marco del programa Artemis.

Realizará un viaje de varios días alrededor de la Luna sin alunizar.

El propósito de la misión es poner a prueba los sistemas de soporte vital, impulsores, navegación y escudos térmicos de Orion en el espacio exterior.

La desconexión temporal ocurre porque Orion se comunica principalmente por radio con la Red del Espacio Profundo de la NASA.

the Artemis II crew names a new lunar crater 'Carroll' after a lost loved one and share a hug once it's official ❤️‍🩹 pic.twitter.com/8DiFED9auM — TSwany (@TSwanyIRL) April 6, 2026

Bloqueo

Cuando la nave se encuentra detrás de la Luna, la superficie lunar bloquea esas señales de radio.

No hay un sistema que pueda retransmitir señales para mantener la comunicación de Orion en esa parte del vuelo donde está la cara oculta de la Luna.

Cuando el Orion salió de la sombra de la Luna, la conexión con la Tierra se restableció de manera automática.

Esto permitió que los astronautas se comunicaran nuevamente con los controladores de la misión y enviaran datos, fotografías y detalles sobre la tripulación.

BREAKING: Artemis II has lost communications with Earth as the crew passes behind the Moon; signal expected to return in about 40 minutes after lunar flyby. pic.twitter.com/Q5ivmKcFlT — Resist Wire (@ResistWire) April 6, 2026

Datos

Se espera que la misión tripulada pase cerca de la Luna a una altitud de aproximadamente 7400 kilómetros sobre su superficie en su punto más lejano.

Se calcula que todo el viaje, desde el lanzamiento el 1 de abril, tomará alrededor de 10 días.

Terminará con un regreso a alta velocidad a través de la atmósfera de la Tierra y un aterrizaje en el océano Pacífico.

La NASA ha subrayado que la ruta está diseñada para probar rigurosamente los sistemas de soporte vital.

BREAKING 🚨 Artemis II astronauts have lost connection with Earth as they travel behind the Moon – the outage is planned and is expected to last 40 minutes pic.twitter.com/Q2OArs5N2D — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 6, 2026

Así como las operaciones de navegación en el espacio profundo, garantizando al mismo tiempo un menor riesgo en comparación con misiones posteriores de aterrizaje.

La Luna se localiza a una distancia promedio de 384,400 kilómetros de nuestro planeta.