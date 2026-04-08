ONU: Las infraestructuras civiles no pueden ser atacadas

Horas antes de la tregua la ONU condenó el amago de atacar puentes y plantas eléctricas de Irán con el objetivo de reabre el estrecho de Ormuz

Regeneración, 7 de abril 2026- Este lunes, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que “las infraestructuras civiles, incluidas las de energía, no deben ser atacadas”. La declaración se produce en el contexto de la amenazas de Trump de atacar puentes y plantas eléctricas iranís, si no reabren el estrecho de Ormuz.

La ONU le recordó a Trump lo que ya debería ser obvio: atacar infraestructuras civiles y energéticas no está permitido por el derecho internacional. Trump había amenazado con destruir puentes y plantas de Irán si no se reabre Ormuz antes de este martes. La tensión crece, pero la… pic.twitter.com/Y6aNit29Hk — Soy Acapulco Noticias (@SoyAcapulcoofi) April 7, 2026

Condena

Hizo referencia al Derecho Internacional Humanitario y condenó los bombardeos a “infraestructuras civiles específicas…

…(que) se consideraran un objetivo militar” en los que se prevean “daños civiles colaterales excesivos”.

Esto surge después de las amenazas del presidente Donald Trump de atacar puentes y plantas eléctricas en Irán si no acepta un acuerdo.

“Nos alarmó la retórica de esa publicación en redes sociales que amenazaba con ataques estadounidenses…

…contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras si Irán no aceptaba un acuerdo”.

Portavoz

Comentó en una conferencia de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Dujarric enfatizó que el líder portugués “ha sido muy claro en cuestiones relativas al derecho internacional.

E insta una vez más a todas las partes a cumplir con sus obligaciones respecto a la conducción de estas hostilidades”.

Asimismo, Guterres “recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, no pueden ser atacadas”.

Infraestructuras civiles

“Incluso si infraestructuras civiles específicas se consideraran un objetivo militar…

…el Derecho Internacional Humanitario prohibiría los ataques contra ellas si se prevé que causen daños civiles colaterales excesivos”, subrayó Dujarric.

“El secretario general reitera que es hora de que las partes pongan fin a este conflicto.

Ya que no existe una alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales”, zanjó el portavoz.

Ataques

Además, insistió en que los ataques anunciados por Trump “constituirían violaciones del Derecho Internacional”.

“Creo que la determinación de si algo es un crimen o no corresponde a un tribunal.

Pero cualquier ataque contra infraestructura civil es una violación del Derecho Internacional, y una muy clara”, recalcó.

Amenaza

El líder de la ONU ha respondido así a la amenaza hecha por Trump al gobierno iraní. Una advertencia que el presidente reiteró este mismo lunes.

Advirtió que el país entero “puede ser arrasado en una noche” si Teherán no acepta reabrir el estrecho de Ormuz.