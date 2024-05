Xóchitl Gálvez desprecia a universitarios, en Twitter gano por 97%, dice

Xóchitl Gálvez se burló de las resultados del Simulacro Universitario de voto que la ubican en tercer lugar, muy lejos de la favorita Sheinbaum

Regeneración, 9 de mayo de 2024. Xóchitl Gálvez, se burló del simulacro electoral universitario, que se realizó el martes en 480 planteles educativos del país.

“La verdad es que yo puedo hacer una (encuesta) ahorita en Twitter y gano por 97 por ciento, la neta”.

Además, sostuvo que la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilice como gasto de campaña su asistencia a la concertación convocada para el 19 de mayo en el Zócalo capitalino por organizaciones de la sociedad civil afines a la oposición, no determinará si asiste o no.



“Voy a muchos eventos que realizan organizaciones de la sociedad civil y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca, se declara y no hay problema”, señaló este jueves.



–¿El hecho de que se contabilice pondría en duda su asistencia?- se le preguntó a la candidata.



-No, yo creo que no, porque mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real, yo no estoy escondiendo el dinero- agregó .

Gálvez

Y es que el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, rebasó a la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, en la intención de voto en Jalisco.

Esto, de acuerdo a una encuesta publicada este lunes por el diario Reforma, donde Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, PVEM y PT, mantiene una amplia ventaja.

Xóchitl Gálvez presume que en la escuela ella se aprendió de memoria en “los cinco continentes de las capitales del mundo”.



¿Tú confiarías en alguien que presume que se aprendió eso?



Como dice el clásico: “yo tampoco”.



pic.twitter.com/IyJQSAI5jf — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) May 10, 2024

Y es que en la encuesta publicada este lunes, Sheinbaum tiene 65%, Álvarez Máynez llegó a 18% y Xóchitl tiene 17%.

Entre los datos que arrojó la encuesta de Reforma, están los siguientes:

Los que votarán por primera vez a Gobernador y Presidente de México (18 a 23 años 15%)

14% votaría por Xóchitl Gálvez, 45% votaría por Claudia Sheinbaum, 21% votaría por Jorge Álvarez Máynez

Las personas de 65 o más años (15 %)

14% votaría por Xóchitl Gálvez, 64% votaría por Sheinbaum, 5% votaría por Máynez.

En tanto que por géneros, Los hombres (49%) 14% votaría por Xóchitl, 55% votaría por Claudia y 15% votaría por Máynez

Por otra parte, las mujeres (51%), 14% votaría por Xóchitl Gálvez, 53% votaría por Sheinbaum y 14% votaría por Máynez.

¿Recuerdan eso de "su espectacular, mi espectacular"?

Xóchitl Gálvez, es la que más ha gastado en propaganda en redes sociales. En total ha destinado 75.2 millones de pesos a este rubro. pic.twitter.com/bJTPCTYjS0 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) May 9, 2024

E incluso se indica que los que tienen mucho interés en ir a votar (52%), 15% votaría por Xóchitl Gálvez, 57% votaría por Claudia Sheinbaum y 15% votaría por Máynez

Los que votan diferenciado (53%): 17% votaría por Xóchitl Gálvez, 49% votaría por Sheinbaum y

14% votaría por Álvarez Máynez

Finalmente, la encuesta de Reforma indica que los que votan por el mismo partido en todo (39%): 10% votaría por Xóchitl Gálvez, 64% votaría por Sheinbaum y 16% votaría por Máynez.

-Señora candidata del PRIAND Xóchitl Gálvez @XochitlGalvez, ¿en que chingados estaba pensando cuando dijo “era aliada de la buena minería, de la que se requiere para estar vivos, de los minerales que comemos tomamos y en fin”…?



-cerebro de Xóchitl Gálvez….. RT 🥺🤡👇 pic.twitter.com/bfQZ9kmXVA — Mauricio MGL (@MglMauricio) May 8, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

#Ahora ¡Sigue el canal de RegeneraciónMX en WhatsApp! Y únete a esta gran familia 🫶🏻🫶🏻https://t.co/R76hxHFMrh pic.twitter.com/h5DlCAP11n — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) September 20, 2023