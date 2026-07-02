13 Proyectos para Fortalecer la Soberanía Tecnológica de México

Rosaura Ruiz Gutiérrez expuso ante el Congreso planes científicos del país, destacando el auto eléctrico Olinia y la inteligencia artificial

Regeneración, 1 de julio de 2026.– La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación presentó un ambicioso plan ante el Congreso de la Unión.

Rosaura Ruiz Gutiérrez expuso 13 proyectos estratégicos diseñados para impulsar el desarrollo científico de la nación.

Las comisiones unidas del Senado y de la Cámara de Diputados evaluaron detalladamente el presupuesto de estas innovaciones institucionales.

La meta principal de la estrategia federal consiste en consolidar la independencia tecnológica y el conocimiento propio en México.

Como parte fundamental de esta exposición, la funcionaria federal destacó la creación del primer vehículo de manufactura netamente nacional.

El proyecto denominado Olinia coordinó el diseño de un automóvil cien por ciento eléctrico ideado por ingenieros mexicanos.

Las proyecciones oficiales estiman que la producción en masa de esta unidad sustentable iniciará formalmente hacia el año 2027.

Esta iniciativa automotriz busca posicionar a México en el competitivo mercado de la movilidad ecológica a nivel internacional.

Avances en supercómputo e inteligencia artificial

De la mano de estas innovaciones vehiculares, la funcionaria detalló los pormenores de una nueva infraestructura digital de vanguardia.

Ruiz Gutiérrez explicó los detalles para la creación de «Coatlicue», la cual será la primera súpercomputadora del Estado mexicano.

Este potente sistema informático trabajará en estrecha sincronía con el Clúster Nacional de Cómputo e Inteligencia Artificial vigente.

En este esfuerzo tecnológico colaboran activamente diez reconocidas instituciones de educación superior y diversos centros de investigación pública.

Respecto al panorama global del procesamiento de datos, las autoridades destacaron el valor de estas herramientas en la actualidad.

La secretaria afirmó que la inteligencia artificial y el súpercomputo son «indispensables para el mejor manejo de los recursos» naturales de la nación.

Los sistemas avanzados permitirán optimizar las operaciones internas del gobierno y mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

La soberanía científica se convertirá en el motor de cambio para las políticas públicas del territorio mexicano.

Debates sobre regulación y educación

A pesar de los múltiples beneficios expuestos, las autoridades reconocieron la existencia de riesgos latentes en estas materias.

Rosaura Ruiz Gutiérrez admitió que «todo avance de la tecnología va a generar problemas» en distintos ámbitos de la convivencia.

Por esta razón, la funcionaria consideró urgente mantener un debate público constante y constructivo sobre las regulaciones vigentes.

La Secihti ya presentó una propuesta legislativa para construir un marco normativo sólido respecto al uso informático.

Vinculado a este tema regulatorio, la secretaría estatal sugirió evitar medidas prohibitivas estrictas dentro de los espacios escolares tradicionales.

La funcionaria enfatizó que el manejo ético de los sistemas de cómputo debe priorizarse en la formación de los jóvenes.

Ruiz Gutiérrez sostuvo que la inteligencia artificial «es prioritaria en la educación» básica y media de las nuevas generaciones mexicanas.

Los legisladores Susana Harp y Eruviel Ávila manifestaron su respaldo para continuar analizando los impactos éticos del plan.