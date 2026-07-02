Corea del Sur y México: Inversión en Corredor Interoceánico

Autoridades aduaneras de México y diplomáticos de Corea del Sur buscan impulsar comercio e inversiones logísticas en el Istmo de Tehuantepec

Regeneración, 1 de julio de 2026.– Las autoridades aduaneras mexicanas concretaron una reunión estratégica para fortalecer las cadenas logísticas con el país asiático.

Por su parte, la Agencia Nacional de Aduanas México destacó el potencial logístico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

«Analizamos oportunidades de cooperación vinculadas con este proyecto logístico», afirmó el titular Héctor Alonso Romero Gutiérrez.

En este sentido, la junta bilateral estableció las bases para fomentar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Como resultado del encuentro, se pactó mantener canales abiertos para mejorar las condiciones para las empresas coreanas.

«Buscamos generar condiciones que favorezcan el comercio y las inversiones constantes», señaló el embajador Jooil Lee.

En consecuencia, las autoridades federales prometieron escuchar los planteamientos técnicos para resolver las necesidades del sector empresarial sudcoreano en territorio mexicano.

De esta manera, el gobierno mexicano reiteró su compromiso de agilizar operaciones comerciales en el territorio nacional.

Beneficios logísticos interoceánicos

Profundizando en el tema, la franja interoceánica representa un puente natural entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Asimismo, las cadenas logísticas se verán optimizadas gracias a la infraestructura renovada que impulsa el gobierno federal.

«Destacamos el potencial de la franja para ampliar las oportunidades de inversión», indicó el titular Héctor Alonso Romero Gutiérrez.

Es por ello que Corea del Sur visualiza a esta región oaxaqueña y veracruzana como un destino logístico clave.

Bajo esta perspectiva, el sector aduanero nacional busca facilitar trámites para atraer más capital extranjero al país.

Sumado a esto, las autoridades asiáticas ven con buenos ojos las oportunidades brindadas por México de forma reciente.

«Atenderemos puntualmente los planteamientos y necesidades de las empresas coreanas», aseguró la directora Estefanía Capdeville Jiménez durante el diálogo.

Por consiguiente, los incentivos gubernamentales mexicanos buscan cimentar una relación económica muy productiva a largo y mediano plazo.

Participación diplomática y futuro comercial

En el ámbito diplomático, el encuentro también contó con perfiles técnicos especializados en relaciones binacionales de carácter comercial.

«Fortaleceremos los canales de comunicación bilateral para beneficio mutuo constante», expresó la segunda secretaria asiática Jun Yoomin.

Cabe señalar que la presencia de la embajada subraya el enorme interés asiático en la economía latinoamericana actual.

De igual forma, el Corredor Interoceánico se posiciona firmemente como un gran motor de desarrollo para el sur mexicano.

Para finalizar, ambas partes se mostraron dispuestas a realizar mesas de trabajo continuas para supervisar los grandes avances.

A partir de ahora, la aduana mexicana trabajará muy de cerca con la embajada surcoreana de manera permanente.

«Generaremos condiciones óptimas para multiplicar todas nuestras inversiones en la región sur», garantizó el diplomático surcoreano Jooil Lee.

Finalmente, esta alianza estratégica promete consolidar la posición de México en las nuevas rutas de distribución marítima internacional.