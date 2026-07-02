Chile: Economía Cae 0.9 y se Acerca a la Recesión

El indicador Imacec de Chile retrocedió en mayo por quinto mes consecutivo. El presidente José Antonio Kast admitió las alertas financieras

Regeneración, 1 de julio de 2026.– La economía de Chile completó su quinto mes consecutivo con un desempeño negativo en los indicadores financieros nacionales.

El Indicador Mensual de Actividad Económica retrocedió un 0.9 por ciento durante mayo en comparación anual.

Esta preocupante tendencia coloca al país sudamericano a las puertas de ingresar técnicamente a una severa recesión.

La crisis financiera avanza con rapidez afectando la estabilidad de diversos sectores productivos del territorio chileno.

Ante la divulgación de estos preocupantes balances, el poder ejecutivo reconoció abiertamente el complejo panorama del país.

El presidente José Antonio Kast declaró: «hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta».

El gobernante vinculó el retroceso productivo con los persistentes e históricos índices de desempleo que afectan a la población.

La aceleración del crecimiento económico constituyó la principal promesa de campaña del actual mandatario derechista.

Desplome del motor productivo

A pesar de las proyecciones optimistas fijadas a inicios de año, las estimaciones oficiales sufrieron drásticos recortes.

El Banco Central disminuyó las expectativas de crecimiento anual a un rango inferior al dos por ciento.

La actividad económica retrocedió un 0.5 por ciento durante el primer trimestre de este periodo fiscal.

Los especialistas no vislumbran un repunte favorable para el cierre de la primera mitad del año actual.

Vinculado a este preocupante freno, la caída responde de forma directa al debilitamiento de la industria minera local.

Este estratégico sector aporta el 20 por ciento del Producto Interno Burto y la mitad de las exportaciones.

Asimismo, la drástica reducción de las inversiones extranjeras proyectadas afectó el rendimiento general de los mercados.

El gobierno chileno impulsa reformas tributarias diseñadas expresamente para otorgar grandes beneficios fiscales a la iniciativa privada.

Tensiones legislativas e inestabilidad

Para hacer frente a la crisis, el Ministerio de Hacienda defiende un plan de subsidios muy controvertido.

La reforma fiscal recortará los ingresos del fisco en miles de millones de dólares anuales según los expertos.

Las bancadas de oposición en el Senado cuestionan duramente el impacto negativo que esto generará en las finanzas.

Las autoridades establecieron una mesa política para destrabar las negociaciones legislativas con las fuerzas contrarias.

Por otra parte, el escenario político sumó tensiones tras el veredicto emitido por la Cámara de Senadores.

El órgano legislativo desestimó una acusación constitucional promovida por partidos oficialistas contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

La iniciativa buscaba la inhabilitación política del antiguo funcionario perteneciente a la pasada administración de Gabriel Boric.

La falta de consensos internos provocó fuertes recriminaciones públicas que amenazan la unidad del bloque gubernamental.