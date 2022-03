Abuelita perdió los ahorros de toda su vida en BBVA

La abuelita identificada como María acudió al banco para saber que ocurría y descubrió que le habían quitado el dinero que tenía en su cuenta bancaria

Regeneración 24 marzo 2022. Una abuelita de 68 años contó que fue víctima de un fraude bancario y perdió los ahorros de toda su vida y el dinero que había obtenido por la venta de su casa en Quintana Roo.

“Vendí una casita y me transfirieron el dinero en BBVA Bancomer, porque ahí tenía mi cuenta donde me pagaban cuando yo trabajaba de limpieza”, contó la abuelita de nombre María Margarita.

Según sus declaraciones hace siete meses le hablaron del banco para decirle que estaban intentando hacer una compra por mil 900 pesos en Amazon.

Sin embargo, ella no estaba realizando dicha compra y cuando le preguntaron si la autorizaba dijo que no.

“No, yo no sé nada, yo estoy en mi casa, yo tengo mi tarjeta, no he hablado con nadie”, dijo la abuelita.

Ante dicha situación, la abuelita acudió al banco para saber que ocurría y descubrió que le habían quitado el dinero que tenía en su cuenta bancaria.

Aseguró que ella no había autorizado esa transacción y le cuestionó al banco cómo fue que permitieron esa transferencia.

El banco le dijo que los movimientos se habían hecho mediante la aplicación del banco.

Pero, María aseguró que no sabe usar la aplicación y tampoco sabe leer.

“Yo no sé manejar el teléfono, no sé WhatsApp ni internet ni eso en aplicación, yo no sé, es más para mensajes tengo que esperar a mi nieto para que me lean”, contó al portal Novedades.