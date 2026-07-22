Acnur Lamenta Tragedia de 150 Migrantes frente a Mauritania

Acnur lamentó la muerte y desaparición de casi 150 migrantes frente a Mauritania al intentar llegar a las Islas Canarias

Regeneración, 21 de julio de 2026.– El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó su profunda tristeza por la tragedia ocurrida la semana pasada.

Un total de 144 personas murieron o desaparecieron al intentar alcanzar el continente europeo mediante precarias embarcaciones.

Las autoridades marítimas lograron rescatar a 387 sobrevivientes durante los diversos operativos desplegados en alta mar.

Por consiguiente, los organismos internacionales reiteraron la necesidad de proteger a la población migrante en las rutas oceánicas.

Asimismo, la agencia humanitaria detalló que las emergencias sucedieron en el periodo comprendido entre el 14 y 18 de julio.

Diversas embarcaciones quedaron a la deriva tras enfrentar graves fallas técnicas e insumos insuficientes durante la difícil travesía.

«El Acnur está extremadamente entristecido por la muerte de migrantes», destacaron los voceros oficiales del organismo internacional.

De esta manera, las Naciones Unidas alertaron sobre los crecientes riesgos que enfrentan los viajeros subsaharianos.

Detalles reportados por la guardia costera de Mauritania sobre las embarcaciones varadas

Por su parte, los cuerpos de emergencia mauritanos informaron la desaparición de 122 personas frente a las costas de Nuakchott.

La nave transportaba a 160 pasajeros partiendo desde Gambia con la intención de desembarcar en las Islas Canarias.

La embarcación consumió la totalidad de su combustible quedando completamente a la deriva durante 25 días continuos.

En consecuencia, la falta de alimentos y agua agravó drásticamente la situación de vulnerabilidad de los tripulantes.

En un evento independiente, los equipos de socorro rescataron a 179 personas procedentes de las costas de Senegal el sábado.

Las autoridades locales detectaron discrepancias numéricas en las cifras finales presentadas por las diversas instituciones intervinientes.

«La ruta hacia las Islas Canarias es una de las más mortíferas del mundo», advirtió la agencia humanitaria internacional.

Por esta razón, los servicios de rescate mantienen patrullajes permanentes en el Atlántico para prevenir nuevas pérdidas humanas.

Se ha informado de que 144 personas han fallecido o están desaparecidas como consecuencia de los trágicos accidentes marítimos ocurridos la semana pasada frente a las costas de Mauritania. pic.twitter.com/4RBaAt1bln — ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNUR_es) July 21, 2026

Factores socioeconómicos que impulsan la migración peligrosa hacia el continente europeo

En este contexto, las aguas territoriales de Mauritania conforman un trayecto clave para la población proveniente del África subsahariana.

Las escasas oportunidades económicas en los países de origen obligan a miles de personas a arriesgar sus vidas.

Las largas distancias marítimas representan un peligro extremo para los barcos rústicos que viajan con sobrecupo de pasajeros.

Por ello, diversas organizaciones civiles exigen abrir vías de traslado legales y seguras para evitar futuras tragedias.

Finalmente, el organismo internacional exhortó a la comunidad global a fortalecer la cooperación económica en las regiones expulsoras.

El uso de transportes no aptos para la navegación marítima incrementa exponencialmente los accidentes fatales en alta mar.

«Las embarcaciones no aptas para navegar y sobrecargadas aumentan el riesgo», concluyó el comunicado oficial de las Naciones Unidas.

De este modo, la comunidad internacional busca frenar el drama humano que azota las costas del noroeste africano.