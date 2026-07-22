Zacatecas busca a responsables de Multihomicidio de 10 personas

Autoridades de Zacatecas prometen dar con los responsables del multihomicidio de 10 personas. Critican al fiscal por revictimización

Regeneración, 21 de julio de 2026.– Las autoridades estatales prometieron localizar a los responsables del multihomicidio que cobró la vida de diez personas el sábado.

El operativo abarcará zonas limítrofes con entidades vecinas mediante la coordinación institucional con la Quinta Región Militar.

La administración estatal calificó de cobardes a los delincuentes por esconderse de las fuerzas del orden.

Por consiguiente, la fuerza pública incrementará los patrullajes e investigaciones estratégicas en todo el territorio zacatecano.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, advirtió que no retrocederán ante la violencia.

El funcionario militar enfatizó que perseguirán a los agresores en caso de intentar huir a otros estados vecinos.

«Se van a enfrentar con las fuerzas del Estado, los vamos a buscar», aseveró el jefe de la seguridad.

De esta manera, el gobierno local busca devolver la tranquilidad a la población tras los violentos sucesos.

Cuerpos suspendidos en vía pública

El violento suceso conmocionó a la entidad tras el hallazgo de diez personas sin vida en la vía pública.

Varios cuerpos fueron localizados suspendidos con cuerdas en la estructura de un muro de contención vial en Zacatecas.

Entre las víctimas identificadas se encuentran jóvenes, estudiantes, dos funcionarios y un exalcalde sin antecedentes penales registrados por las autoridades.

Por consiguiente, la crudeza del ataque generó inmediata indignación entre la ciudadanía y diversas organizaciones civiles estatales.

Por su parte, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la comunidad de José María Morelos, en Fresnillo.

Las fuerzas estatales lograron la detención de Leonel N, de 23 años, y Oswaldo N, de 22 años de edad.

Asimismo, las autoridades aseguraron en el lugar a Dulce N, una menor de 16 años originaria de Jerez.

En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene acciones de inteligencia para desarticular por completo la célula criminal.

Critican a fiscal de Zacatecas por revictimizar a las víctimas del crimen

Por su parte, organizaciones sociales de la entidad expresaron un profundo rechazo ante la reciente actuación de la fiscalía.

Integrantes de la agrupación Ciudadanía Participativa de Zacatecas condenaron la difusión de datos médicos confidenciales extraídos de las necropsias.

«Los vamos a encontrar», reiteró la autoridad policial para garantizar que el caso no quedará impune institucionalmente.

Sin embargo, las familias reprocharon que se sugiriera culpabilidad o relación con actividades ilícitas a los fallecidos.

De igual forma, diversos colectivos ciudadanos señalaron que divulgar detalles sensibles vulnera directamente la dignidad de las familias afectadas.

La opinión pública comparó este multihomicidio con graves episodios de violencia acontecidos anteriormente en la capital del estado.

«Los que tenemos el mando no somos cobardes», afirmó el secretario de seguridad al defender el compromiso oficial.

En consecuencia, la sociedad civil exigió un manejo ético de las carpetas de investigación por parte del ministerio público.