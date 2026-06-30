Tecámac: Hombre que secuestró 20 horas a su familia está preso

Un sujeto mantuvo secuestrada a su familia por casi un día, tratando de evitar ser llevado a un centro de rehabilitación de drogas

Regeneración, 30 de junio 2026– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) comunicó que Miguel «N» fue llevado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec, donde estará mientras es investigado por su supuesta implicación en un caso de secuestro.

Secuestro

Esto se debe a que retuvo como rehenes durante más de 20 horas a seis miembros de su familia, entre ellos tres niños.

Los acontecimientos ocurrieron en el fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Tecámac.

La institución indicó que, en la audiencia inicial, el juez consideró legal la detención del acusado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, se mencionó que la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional, por lo que se definirá su situación legal el próximo 3 de julio.

Investigación

Según el expediente de investigación, los hechos sucedieron el 25 de junio pasado.

La madre del acusado fue quien informó por teléfono a la Policía Municipal de Tecámac.

Les hizo saber que Miguel «N» mantenía a varias personas privadas de su libertad dentro de una casa.

Se presume que él intentaba evadir su ingreso a un centro de rehabilitación por adicciones.

Al llegar al lugar, los policías identificaron al individuo, quien portaba un arma larga y amenazaba con matar a sus familiares si las autoridades intentaban intervenir.

Negociación

Exigía que le permitieran escapar a cambio de liberarlos.

Al sitio llegaron miembros de diversas corporaciones de seguridad.

Mientras tanto, un equipo especializado de la Fiscalía, entrenado en negociaciones de secuestros, comenzó a comunicarse con el supuesto responsable para buscar la liberación de las víctimas.

Captura

El 26 de junio, un negociador de la Fiscalía del Estado de México, un representante de un centro de rehabilitación y el padre del imputado entraron a la vivienda para convencerlo de entregarse voluntariamente.

Después de su captura, Miguel «N» fue llevado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedará bajo la custodia de la autoridad judicial que determinará su situación legal.