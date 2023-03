AMLO acata resolutivo del INE, ahora llama a no votar por corruptos

AMLO retirará de redes sociales referencias al Plan C para austeridad en el INE: No votar por conservadores. Reitera no votar por fifís, conservas y demás

Regeneración, 31 de marzo de 2023. AMLO acata resolutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar de redes sociales parte la conferencia Mañanera donde llama a no votar por conservadores.

Esto, como Plan C, ante los amparos concedidos al INE para impedir medidas de austeridad republicana en ese instituto, conocidas como Plan B.

Y es que como se sabe la Comisión de Quejas del INE dio 6 horas al presidente para bajar el comentario de redes sociales.

AMLO

Sin embargo AMLO firmó que no existe un partido formal conservador y ademes sostuvo que tiene que procurar que haya honestidad pública.

-“Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir que ni un voto al PRIAN”, aclaró AMLO.

Y aseveró desde Palacio Nacional:

– “Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa”, agregó.

Caso

Cabe destacar que AMLO dijo que acata lo resuelto por el INE:

-“Ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifis”, sostuvo.

O, precisó el presidente:

-“Puedo decir ni un voto a los conserva, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos, ni modo que me vayan a castigar por eso”, añadió.

Seguidamente concluyó: “Así va a ser mejor, ni un voto a los corruptos”, concluyó.

Queja

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le dio seis horas a la Presidencia de la República para eliminar de internet la conferencia matutina del 27 de marzo o retirar dicha parte.

Lo anterior, tras las quejas que presentaron la senadora panista Kenia López Rabadán y el PRD en contra del mandatario federal.

-“…, es un llamado expreso al voto en medio de las elecciones de Coahuila y Edomex”, señala el INE.

Dijo

“Que no estén pensando que se terminó todo. Es que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.

Así dijo AMLO en las expresiones censuradas por el INE y que se completan con la siguiente frase:

-“Ése es el ‘plan C’, ya lo aplicamos en 2018 y fue el pueblo el que dijo ‘¡basta!’ y se inició la transformación”.

Esto es, “acabar con la corrupción, que es el principal problema del país, y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno”.

“… quieren regresar por sus fueros los conservadores, no tienen llenadera, quieren seguir robando, nada más que no lo van a lograr, porque si algo ha cambiado en México es la mentalidad del pueblo”.

Así dijo AMLO el 27 de marzo y completó: “Hay mucha conciencia en el pueblo”.

Finalmente destacar que dichas expresiones ya no estarán disponibles en internet por resolutivo del INE.

-A ver si el INE nos dice que no podemos llamar a votar en contra de los corruptos, retó AMLO.

