AMLO celebra el apoyo de 17 gobernadores y la jefa de Gobierno a la reforma eléctrica

El presidente López Obrador celebró el comunicado emitido por los 17 mandatarios estatales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Regeneración, 14 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el respaldo de los mandatarios estatales a la reforma eléctrica.

El mandatario mencionó que la reforma eléctrica seguirá debatiéndose y le corresponderá al Poder Legislativo decidir de qué lado están.

Detalló que los legisladores deberán mostrar si están con las empresas o con el compromiso de no aumentar el precio de la luz.

Más tarde, el presidente consideró que a lo mejor otros gobernadores que no firmaron también apoyan la reforma.

«Nos conviene a todos lo de la reforma eléctrica para que no aumenten los precios de la luz. Los que se oponen a la reforma lo que buscan es que dominen las empresas como Iberdrola «, aseguró.

Finalmente, López Obrador informó que en países donde domina Iberdrola aumentó más del 30 por ciento el costo de la luz.

«Lo que estamos defendiendo es que no aumente el precio de la luz, porque si no hay un cambio a la ley, se tienen que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto, no a los consumidores, a las empresas«, concluyó.