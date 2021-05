AMLO dijo que no hablará sobre el financiamiento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad con Kamala Harris porque no está en la agenda.

Regeneración, 7 de mayo del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hablaría con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); ya que la prioridad es el tema migratorio.

El jefe del Ejecutivo comentó que no es un tema que esté en la agenda y no busca crear «malos ambientes»; puesto que el tema surgió de forma espontánea en la mañanera. Además, señaló que el encuentro durará una hora, aunque él no va a estar todo el tiempo porque tiene una gira de trabajo; sin embargo, hay un equipo de trabajo que se va a quedar.

«Yo sí quiere agradecerle porque tiene interés en cumplir con la misión que le encomendó el presidente Joe Biden y es respetuosa con nosotros. Voy a tratar de explicarle más sobre el programa Sembrando Vida [y] Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya le hice una explicación cuando hablamos por primera vez sobre este tema, pero ahora quiero detallar más para que se entienda que es una opción, una buena alternativa», indicó.

Donald Trump y el flujo migratorio

Además, el primer mandatario afirmó que Estados Unidos siempre va a necesitar mano de obra, igual que Canadá y México porque los países crecen por la fuerza de trabajo. Por lo que es necesario crear opciones alternativas para que las personas tengan la esperanza de salir adelante.

Aunado a ello, AMLO resaltó la importancia de asegurar el crecimiento económico y mencionó que el expresidente de EU, Donald Trump, aceptó que las medidas coercitivas no sirven para regular el flujo migratorio. López Obrador afirmó que tiene cartas que no dio a conocer en su momento para evitar polémica.