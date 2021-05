Usuarios de redes sociales se burlaron de la nueva carta de Diego Fernández de Cevallos al presidente López Obrador.

Regeneración, 18 de mayo del 2021.De nueva cuenta el llamado “jefe” Diego Fernández de Cevallos se lanzo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que el mandatario lo batera, ante el reclamo del excandidato presidencial, quien solicitó una audiencia pública en Palacio Nacional.

Ante lo cual, el “jefe” Diego publicó esta tarde una carta en sus redes sociales, la cual va dirigida nuevamente al representante del Ejecutivo.

“Comprendo que no quiere enfrentarme, cara a cara, en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al ‘presidente de todos los mexicanos’ imputarme desde su pulpito imperial un delito que ahora y otro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra”.

Así mismo, Fernández de Cevallos indicó al presidente que “Si fuera usted hombre de honor, su acusación pública estaría acompañada de pruebas”.

Además, le pidió al mandatario presentar las pruebas que tiene en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR); “para que se integre a la carpeta de investigación y se resuelva lo que a Derecho proceda”.

El abogado indicó en su carta, que lo que a los ciudadanos les interesa saber quién es el delincuente, entre ambas figuras.

Luego de la serie de insultos hacía el mandatario, Fernández de Cevallos indicó:

“Tenga la seguridad de que lo respetare tan pronto usted respete a los gobernados en especial a los más vulnerables”.

Usuarios de redes sociales le indicaron a Fernández de Cevallos, que lo que espera es tener una nueva tunda como la que sucedió durante el debate del 2000; cuando el candidato a la jefatura de gobierno, López Obrador dejo sin argumentos a quien él mismo llamó “el litigante más rico de México”.

Grabación que fue retomada hace unas semanas por el presidente durante su conferencia matutina y que causo el enojo del “jefe” Diego.