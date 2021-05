En la subasta se ofrecieron objetos personales usados durante recitales firmados por Cobain y otros artistas como Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Led Zeppelin

Regeneración 18 mayo 2021. Durante una subasta virtual de Iconic Auctions se ofrecieron seis mechones del cabello del líder de Nirvana, Kurt Cobain cortados en 1989.

En la subasta se ofrecieron objetos personales usados durante recitales firmados por Cobain y otros artistas como Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Led Zeppelin.

Cabe señalar que parte de lo recaudado será para Live Nation´s Crew Nation, un fondo de ayuda para trabajadores de todo el mundo afectados por la pandemia.

De acuerdo con los subastadores, Tessa Osbourne cortó la cabellera de Kurt Cobain en Birmingham, Inglaterra y le dio un mechón a la artista Nicole DePolo de Seattle luego de que el músico se suicidara en 1994.

En el paquete se incluyen fotos de Cobain con Osbourne, quien tiene unas tijeras en sus manos.

La oferta arrancó en 2 mil 500 dólares.

“La mujer proveyó la bolsa original con una nota manuscrita en la cual se lee: ’29/10/89: Tessa corte de cabello de Kurt en Birmingham, Inglaterra, 27 Holy Road, Handsworth, Birmingham B202BU’ la cual se conserva con el mechón original completo”, señaló un subastador.

De acuerdo con la certificación, Tessa conoció a Kurt en Inglaterra y se vieron durante la gira “Bleach”.

“Nirvana había saltado a la fama, primero, en Inglaterra, y ella (Tessa) debió de pensar que Kurt se convertiría en una leyenda musical”.

Esta no es la primera subasta relacionada con el músico, pues el año pasado se subastó la guitarra que usó durante la presentación “MTV Unplugged in New York” en 1993.

El instrumento alcanzó una cifra récord al venderse en seis millones de dólares.

Durante 2019, se subastó una chamarra de Cobain en 334 mil dólares.

Desde su lanzamiento Live Nation ha conseguido cinco millones de dólares para ayudar a los trabajadores que hacen montajes de escenarios, ajustes de sonido e iluminación.