Aymen Hussein, jugador de Irak, retenido en aeropuerto de EE.UU.

Hussein, quien brilló en el juego contra Bolivia, habría estado detenido en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago

Regeneración, 8 de junio 2026– Según reportes, Aymen Hussein, delantero de la Selección de Irak, estuvo bajo custodia y fue interrogado durante siete horas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, tras la llegada del equipo iraquí para participar en el Mundial 2026.

Referente

Este jugador es uno de los máximos referentes de los Leones de Mesopotamia.

Fue el autor del gol que llevó a Irak a vencer 2-1 a Bolivia en el Estadio Monterrey durante el Repechaje Intercontinental.

Este resultado marcó el retorno del equipo asiático a una Copa del Mundo tras 40 años de ausencia.

Según el periodista francés Romain Molina, Aymen Hussein fue detenido por funcionarios de inmigración al llegar al Aeropuerto Internacional O’Hare.

Interrogatorio

Allí fue sometido a un extenso interrogatorio antes de poder ingresar a Estados Unidos.

Informes de medios internacionales indican que el problema se generó por una confusión de nombres con otro ciudadano iraquí.

Sin embargo, hasta ahora no hay una declaración oficial por parte de las autoridades estadounidenses sobre lo sucedido con el jugador.

Además de Hussein, Talal Salah, el fotógrafo oficial del equipo iraquí, también habría sido detenido.

No obstante, a diferencia del delantero, al miembro del personal no se le habría permitido el ingreso al país.

Héroe

Aymen Hussein se convirtió en un héroe nacional al anotar el gol que clasificó a Irak contra Bolivia en el Repechaje Intercontinental que se llevó a cabo en Monterrey.

Con ese triunfo, Irak consiguió una de las últimas plazas disponibles para el Mundial 2026.

El delantero es uno de los máximos goleadores históricos de su selección.

Se encuentra en el sexto lugar de la lista de goleadores de todos los tiempos de la selección de Medio Oriente, que no participaba en una Copa del Mundo desde México 1986.

Irak jugará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Llegada

Por esta razón, el equipo llegó este sábado al país norteamericano para continuar con su preparación antes del inicio del torneo.

La situación de Hussein causó inquietud en el entorno iraquí, ya que se espera que el jugador sea clave para el equipo en su regreso al Mundial.

Por el momento, se informa que el delantero ya ha sido liberado, mientras Irak trata de dejar atrás este incidente y enfocarse en su participación en el torneo.