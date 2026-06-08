Israel usa fósforo blanco en áreas pobladas por civiles del Líbano

El New York Times denunció que Israel usa fósforo blanco en zonas pobladas, lo que está prohibido por normas internacionales

Regeneración, 8 de junio 2026– Segun expertos, organizaciones humanitarias y videos obtenidos por The New York Times, las fuerzas armadas israelís están usando de manera constante fósforo blanco, un material inflamable y prohibido que puede ser muy dañino, en áreas residenciales del Líbano durante su guerra con Hezbollah.

Columnas de humo

El 30 de mayo, se observaron en Nabatieh, una localidad de cerca de 40 mil personas, columnas de humo típicas de este tipo de armamento.

Esto se basa en imágenes que fueron compartidas en redes sociales y corroboradas por el periódico.

Estas grabaciones se hicieron mientras las tropas israelíes tomaban el castillo de Beaufort, un lugar significativo en la región.

Otras evidencias confirmadas mostraron el uso de fósforo blanco cerca de la ciudad costera de Tiro.

Incidentes

También se reportaron incidentes similares en tres pequeñas localidades: Qlayaa, Khiam y Yohmor.

Desde que iniciaron nuevamente los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, un grupo militar apoyado por Irán, en marzo, se han reportado estos casos.

Cuando se expone al aire, el fósforo blanco se inflama de forma automática y es extremadamente complicado de apagar.

Las fuerzas militares lo emplean a menudo para provocar incendios y crear cortinas de humo durante las batallas.

Material

Este material no es ilegal por sí mismo, pero atacarlo intencionadamente en áreas civiles o en lugares donde hay habitantes infringe las leyes humanitarias internacionales.

Activistas de derechos humanos han manifestado su inquietud por el impacto que el uso de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes ha tenido en la población civil.

Israel rechaza afirmar que haya utilizado dicha sustancia en contra de estas regulaciones.

Sin embargo, no se ha explicado el motivo por el cual el ejército israelí empleó fósforo blanco en estos casos particulares.

Cuestionamiento

El periódico cuestionó al ejército israelí sobre el uso de fósforo blanco en Nabatieh, Qlayaa, Khiam y Tiro en cuatro ocasiones distintas.

Además, proporcionó las coordenadas de estos incidentes. No hubo respuesta por parte del ejército israelí.

The Times también consultó al ejército acerca de sus normas internas para el uso de fósforo blanco.

«Las directrices de las FDI requieren que este tipo de muniación no sea usado en áreas con alta densidad población, excepto en situaciones específicas.

Estipulaciones

Esto cumple y supera las estipulaciones del derecho internacional”, dijo un comunicado.

Israel emplea proyectiles de artillería M825A1 de 155 milímetros, fabricados en EE. UU., que contienen 116 piezas de fieltro.

Estas piezas tienen forma de porciones de pizza, cubiertas de fósforo blanco.

Están diseñados para producir entre cinco y diez minutos de humo blanco denso, ofreciendo protección a los combatientes.

Proyectiles

Los proyectiles pueden ser activados para fragmentarse y dispersar su carga en el aire, aumentando así su efecto incendiario sobre una gran área.

Esto puede servir para crear una cortina de humo, pero también provocará incendios donde caigan las piezas.

Los proyectiles también pueden diseñarse para estallar al chocar.

Generando así un fuego singular que las fuerzas armadas emplean como referencia visual para dirigir ofensivas posteriores.