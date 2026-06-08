Reportan 2 mil casos de tuberculosis en las cárceles de Ecuador

El Comité de Familiares de Personas Privadas de Libertad en Ecuador informó la situación, y que solo hay 13 médicos atendiendo

Regeneración, 8 de junio 2026– Si el año 2025 fue muy difícil en las prisiones de Ecuador debido a la muerte de 609 prisioneros a causa de la tuberculosis, el primer semestre de este año presenta situaciones alarmantes: cerca de 2 mil internos estarían contagiados del mismo virus.

Fallecimientos

Aún no se ha informado oficialmente sobre la cantidad de fallecimientos por esta enfermedad en el país.

No obstante, un alto mando militar mencionó que anteriormente morían 10 prisioneros cada semana y ahora “ese número ha bajado a dos”.

Hasta hace poco solo existían rumores y quejas por parte de familiares.

Sin embargo, la entrada de un canal de televisión a la cárcel regional de Guayaquil confirmó la presencia de una epidemia de tuberculosis.

Informe

Según este informe, “antes de ingresar a los módulos, los soldados usan mascarillas y aplican desinfectante”.

Actualmente, esas secciones albergan a 2 mil prisioneros que sufren de la enfermedad contagiosa.

El Comité de Familiares de Personas Privadas de Libertad comunicó que únicamente 13 médicos están disponibles para atender a los aproximadamente 2 mil internos.

“Mensualmente se les entregan medicamentos según una lista proporcionada por el ministerio de Salud”, enfatizó Ana Morales, directora del Comité.

Prisioneros

Indicó que más de 85 prisioneros perdieron la vida entre marzo y abril de este año en la cárcel regional.

Este lunes, se reportó un deterioro en la salud del ex vicepresidente Jorge Glas, aunque las autoridades negaron esta información.

La semana pasada, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, afirmó: “no hay ninguna epidemia”.

Afirmó de manera enfática que se trata de una campaña de desinformación y llegó a decir que los prisioneros se niegan a alimentarse, que “juegan con su propia vida”.

Alertas

Las alertas sobre la epidemia de tuberculosis en la cárcel del Encuentro (donde se encuentran Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez) se encendieron.

Esto ocurrió tras el fallecimiento de dos internos por esta enfermedad el mes pasado.

Por esto, los familiares de los prisioneros intentaron realizar una manifestación en el exterior de esta cárcel el jueves pasado, pero las fuerzas armadas lo impidieron.

El año pasado, 500 personas murieron solamente en la penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa de Ecuador.

Medidas

Por razones no aclaradas, supuestamente relacionadas con tuberculosis y desnutrición.

Esto llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a los prisioneros a principios de 2026.

Y a exigir al gobierno que tome las “medidas necesarias y efectivas” para prevenir más fallecimientos.