YosStop reclamó en redes sociales que ha sido censurada en YouTube luego de publicar un video donde habla sobre el caso de los influencers del PVEM

Yoss Hoffman menciona que actuará legalmente contra el gigante de los videos

Regeneración, 11 de junio de 2021. La youtuber Yoseline Hoffman publicó un video en sus redes sociales denunciando censura por parte de YouTube.

La influencer mejor conocida como YosStop narró que la famosa plataforma le bloqueó el acceso a sus canales de videos ‘SomosDos‘, ‘Los Yosscares‘ y ‘SoloYosSoy‘.

Esta situación se desencadenó tras la publicación de un video donde YosStop habla sobre los influencers que hablaron bien del Partido Verde durante la veda electoral.

A pesar de que YosStop es conocida por dar su opinión sobre los temas que atraen la conversación en redes sociales, a YouTube no le pareció que su contenido.

«YouTube es de las empresas más horribles y perturbadoras que hay: están prohibiendo la libertad de expresión».

«Justo un día de después de que subí el vídeo de los influencers vendidos a la política me mandaron un correo» declaró YosStop.

La influencer explica «estoy restringida de YouTube y tengo prohibido usar cualquiera de mis canales y cualquier canal que no tenga ni siquiera que ver con YosStop«.

Por otro lado, Yoss Hoffman menciona que en el correo la amenazan con el cierre de todas sus cuentas en caso de abrir otro canal.

YosStop reclama que el problema ya tiene tiempo afectándola, sin embargo, su video relacionado con el PVEM fue la llave a las amenazas de la plataforma de Google.

«Es importante mencionarles que desde hace varias semanas yo ya no gano nada de YouTube, no puedo monetizar mis vídeos porque me tienen castigada» indicó.