Bárcena Dialoga con Colectivo ¡Aquí No! en Los Mochis

Secretaria del medio ambiente inició mesas de diálogo en Los Mochis para atender los reclamos indígenas contra el proyecto de la bahía

Regeneración, 13 de junio de 2026.– La titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, arribó a la ciudad de Los Mochis para atender un conflicto social complejo.

La enviada presidencial buscará entablar acuerdos directos con los grupos que rechazan la polémica obra en la región.

El objetivo central de la visita es escuchar con atención las demandas de los ciudadanos inconformes con el proyecto.

Bajo este contexto, la servidora pública enfatizó los lineamientos generales dictados por el Poder Ejecutivo desde la capital.

Las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum consisten en privilegiar el entendimiento con todas las organizaciones civiles involucradas.

«Venimos a escuchar todas las inquietudes que tengan», afirmó de manera contundente la funcionaria federal al iniciar su gira.

De este modo, la federación intenta dar respuesta oportuna a los reclamos de los habitantes del norte sinaloense.

▶️ La secretaria @aliciabarcena reafirmó el compromiso del sector ambiental para trabajar junto a las comunidades de #Ohuira y #Topolobampo:



“Escuchar no significa sólo oír; también significa comprender, entender a fondo las propuestas que ustedes traen y las ideas que nos… pic.twitter.com/xUxyE8miAR — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) June 13, 2026

Reunión con líderes indígenas

La funcionaria sostuvo una mesa de trabajo con los representantes del Colectivo ¡Aquí No!

En el encuentro participaron miembros destacados de los pueblos originarios que afirman resultar afectados por las construcciones estatales.

Entre los asistentes indígenas destacaron los activistas Felipe Montaño y Melina Sandoval durante las diversas etapas de la conversación.

Por su parte, organismos defensores de las garantías individuales vigilaron de cerca el desarrollo de las negociaciones políticas.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa, acudió al evento como mediador.

La presencia del ombudsman sinaloense otorgó certeza institucional a los planteamientos formulados por las diferentes comunidades nativas de la zona.

Las partes involucradas mantuvieron una postura de apertura para exponer sus argumentos técnicos e históricos sobre el caso.

Organización civil

Más allá de las conversaciones institucionales, los líderes del movimiento social reafirmaron sus convicciones ante la opinión pública.

Susana Quintero, una de las dirigentes principales de la agrupación, emitió un mensaje explicativo mediante sus redes digitales.

Los activistas consideran indispensable visibilizar los riesgos ecológicos que amenazan la estabilidad del ecosistema marino de la región.

En consecuencia, los opositores al proyecto industrial definieron su estrategia de resistencia pacífica para las próximas jornadas de debate.

«Hoy toca defender la bahía, Topolobampo y la vida desde la mesa», manifestó textualmente la líder comunitaria sinaloense.

La organización ciudadana insistió en mantener la honorabilidad y el respeto mutuo durante los acercamientos con las instancias gubernamentales.