Trump contra el T-MEC son Golpes Políticos

El sector empresarial mantiene la confianza en las inversiones debido a la sólida posición comercial de México

Regeneración, 13 de junio de 2026.– José Medina Mora Icaza, líder del Consejo Coordinador Empresarial, afirma que los amagos de Trump sobre el T-MEC responden a una estrategia política.

El organismo empresarial descartó que estas declaraciones afecten realmente los flujos comerciales vigentes entre ambas naciones.

Por el contrario, se anticipa una continuidad en la retórica agresiva debido al contexto electoral estadounidense.

«Hay que estar preparados, el presidente Trump seguirá golpeando al T-MEC, seguirá golpeando a México», advirtió José Medina Mora Icaza.

En ese sentido, el líder empresarial reiteró que los ataques mediáticos no alterarán los acuerdos económicos ya firmados.

Estabilidad jurídica y certidumbre empresarial

En caso de no concretarse la renovación inmediata, el pacto trilateral mantendrá su vigencia durante una década completa.

Las reglas operativas contemplan revisiones de carácter anual si no se alcanza un consenso de extensión a largo plazo.

«Para nosotros en el sector empresarial lo importante es que el tratado sigue», aclaró puntualmente Medina Mora Icaza.

Si los tres países logran un acuerdo formal, la vigencia del documento se prolongará automáticamente por dieciséis años.

Bajo este escenario de reglas claras, el sector productivo descarta un freno definitivo en los proyectos de inversión de capital.

Las corporaciones internacionales han aprendido a operar en entornos de alta incertidumbre generados por las políticas globales.

De esta manera, las dinámicas del comercio exterior muestran una notable resistencia frente a las variaciones del discurso político.

La relación económica entre México y Estados Unidos es una de las más profundas del mundo.



México es ya el principal mercado para 24 sectores estadounidenses y un socio clave para 26 estados de la Unión Americana. Esto confirma que el #TMEC no solo debe mantenerse, sino… pic.twitter.com/BSF60Z7R9E — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) May 4, 2026

Ventaja competitiva y negociación agrícola

A pesar de la inestabilidad geopolítica del entorno, México consolida su posición como el principal socio comercial de su vecino del norte.

Diversas industrias extranjeras trasladan sus capitales al país huyendo de conflictos armados en otras regiones del planeta.

Nuestra nación se mantiene actualmente por encima de potencias como China, Canadá y Taiwán en volumen de exportaciones hacia la Unión Americana.

El mercado mexicano representa el destino prioritario para veinticuatro sectores de la economía estadounidense.

Con el fin de consolidar esta ventaja, la delegación empresarial mexicana participará activamente en las próximas mesas de trabajo técnico.

Durante estos encuentros bilaterales, se discutirán temas prioritarios como la regulación del intercambio de productos agrícolas.

Los productores extranjeros afines a Donald Trump intentarán reinstaurar restricciones basadas en criterios de estacionalidad.

A pesar de estas presiones sectoriales, existe optimismo y una atmósfera favorable para lograr acuerdos constructivos entre ambas comitivas.