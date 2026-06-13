Irán Acusa al Presidente de la FIFA de Fallar en Gestión de Visas

La Federación de Irán exige a FIFA acceso total y denuncia incumplimientos de la FIFA al fallar en la gestión de visas.

Regeneración, 13 de junio de 2026.– El presidente de la FIFA incumplió los acuerdos de acceso para la delegación de Irán en el torneo norteamericano.

La federación del país asiático sufrió la baja de quince miembros clave debido a la estricta política estadounidense.

Las autoridades locales rechazaron los permisos de viaje argumentando motivos de seguridad nacional relacionados con el terrorismo internacional.

El equipo asiático enfrenta serias limitaciones operativas para disputar sus compromisos deportivos en suelo estadounidense.

Ante esta compleja situación, el dirigente deportivo iraní levantó la voz para exigir soluciones inmediatas al organismo internacional.

Por su parte, el directivo de la federación de Irán, Mahdi Mohammad Nabi, declaró: “Esperamos que el señor Infantino cumpla de manera efectiva las palabras y promesas que hizo a la selección nacional de Irán”.

Asimismo, el funcionario del país de Medio Oriente agregó que “tanto las federaciones miembro como los anfitriones deben cumplir debidamente los reglamentos y protocolos de la FIFA”.

Crisis logística y tensiones políticas

Los problemas con los permisos migratorios obligaron a la delegación a trasladar de emergencia su campamento de entrenamiento.

El conjunto de Medio Oriente debió abandonar sus planes originales en Arizona para instalarse temporalmente en la frontera mexicana.

El representativo nacional busca adaptarse en Tijuana mientras espera la fecha de su debut en la justa mundialista.

Esta mudanza imprevista alteró el calendario de entrenamientos y afectó directamente la concentración de los futbolistas convocados.

Esta coyuntura representa un hecho inédito porque es la primera vez que un organizador alberga a un rival en guerra.

La tensión diplomática aumentó debido a restricciones similares aplicadas a periodistas internacionales y árbitros de la federación internacional.

Estados Unidos mantiene bloqueos específicos para ciudadanos procedentes de diversas naciones que consiguieron su clasificación al torneo de futbol.

La organización del certamen enfrenta duras críticas por permitir que disputas geopolíticas interfieran en el desarrollo del juego.

Impacto deportivo y postura oficial

Las trabas burocráticas generaron desventajas competitivas evidentes para el cuadro asiático frente a sus rivales de grupo.

Los futbolistas profesionales obtuvieron sus permisos de ingreso apenas diez días antes de su primer partido en Los Ángeles.

El jefe de la delegación iraní criticó la gestión del torneo y afirmó que nunca experimentó “tal falta de coordinación” en anteriores copas del mundo.

El combinado nacional debutará contra Nueva Zelanda bajo un ambiente de incertidumbre y presión fuera de las canchas.

La directiva asiática evitó responder a los señalamientos de Washington sobre presuntos vínculos de sus miembros con células criminales.

El vocero del equipo reiteró que su comitiva viaja exclusivamente con fines competitivos y no por agendas partidistas.

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, argumentó: “No lo controlamos todo. Quizá sea mejor tomárselo con calma, relajarse”.

La máxima autoridad del futbol deslindó la responsabilidad del organismo frente a las decisiones soberanas de inmigración americanas.