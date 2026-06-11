Bengala, India, detiene y expulsa a los musulmanes de Bangladesh

Cientos de personas fueron llevadas a la frontera y muchos más fueron internados en centros de detención en el estado de Bengala

Regeneración, 11 de junio 2026– El Gobierno de Bengala Occidental, India, calificó a los inmigrantes musulmanes de Bangladesh como «infiltrados ilegales», a quienes se ha llevado a la aldea fronteriza en el marco de una política de «detectar, eliminar y deportar».

Bengala Occidental

La administración estatal está dirigida por el Partido Bharatiya Janata (BJP), que tiene mayoría hindú, bajo el mando del primer ministro Narendra Modi.

India comparte una frontera terrestre de 4,096 km (2,545 millas), la quinta más extensa del mundo, con Bangladesh.

Es un país de mayoría musulmana que tiene vínculos históricos y culturales con India.

Esto incluye un idioma común hablado por millones de musulmanes e hindúes en ambos lados de la frontera.

Migración laboral

Y una larga historia de migraciones laborales, mayormente de personas empobrecidas, entre lo que hoy es Bangladesh y los estados indios de Bengala Occidental, Assam y otros.

Tras ganar en Bengala, un estado con casi 100 millones de residentes, el BJP lanzó una campaña para identificar a los inmigrantes musulmanes sin documentación.

Simultáneamente, anunció la creación de «centros de detención» para recluirlos y finalmente expulsarlos de vuelta a Bangladesh.

Esta iniciativa ha sembrado temor no solo entre los inmigrantes bangladesíes, sino también en comunidades de musulmanes en Bengala Occidental.

Campaña

Estos temen ser también víctimas de una campaña impulsada tanto por la identidad religiosa de los afectados como por su situación legal.

En el verano de 2025, las agencias de seguridad de India en el estado cercano de Assam forzaron a decenas de musulmanes indios a cruzar a Bangladesh.

Bangladesh los rechazó, dejándolos temporalmente atrapados en una zona entre ambas naciones.

Finalmente, fueron readmitidos en India, pero no recibieron ninguna justificación, ni mucho menos compensación, por el sufrimiento que padecieron.

Preocupación

Ahora, un año después, aumenta la preocupación de que lo mismo pueda suceder en Bengala Occidental.

El primer ministro de Bengala fue claro al afirmar que las autoridades no se preocuparían por llevar a los detenidos ante los jueces antes de ser expulsados.

En diciembre de 2025, la Corte Suprema de India determinó que los extranjeros prácticamente carecen de derechos bajo la Constitución india.

Miles de personas han sido detenidas en Bengala Occidental en las últimas dos semanas.

Fueron enviadas a centros de detención o llevadas a la frontera por las fuerzas de seguridad para ser «devueltas» a Bangladesh.

Relación diplomática

Las relaciones diplomáticas históricamente fuertes entre Nueva Delhi y Dhaka sufrieron un revés en 2024.

Cuando una revuelta juvenil en Bangladesh derrocó al gobierno autocrático de la primera ministra Sheikh Hasina, quien había sido una gran aliada de India.

Tras el violento levantamiento, Hasina huyó y pidió asilo en la capital india.

Nueva Delhi ha ignorado las repetidas demandas de Daca para extraditar a la líder condenada por crímenes de lesa humanidad, lo que ha intensificado las tensiones.