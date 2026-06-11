Irán cierra el estrecho de Ormuz por ataques de Estados Unidos

“Se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación”, anunció la Guardia Revolucionaria de Irán.

Regeneración, 11 de junio de 2026 – El Estrecho de Ormuz ha sido cerrado al paso de todo tipo de embarcaciones, abarcando petroleros y barcos comerciales, según lo comunicado por la base de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Medida

Esta acción afecta a todas las actividades navales en la zona.

Se llevó a cabo de inmediato tras los ataques del Ejército de Estados Unidos en diversas áreas al sur de la provincia de Hormozgan.

La noticia sobre el cierre del estrecho fue compartida en un comunicado oficial recogido por la agencia de noticias Tasnim, asociada a la Guardia Revolucionaria.

Las autoridades de Irán justificaron esta decisión mencionando la falta de seguridad en la región provocada por lo que denominaron «agresiones criminales» de Estados Unidos contra su suelo.

Advertencia

Se advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar el estrecho será atacada.

Antes de este anuncio, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) notificó sobre la realización de nuevas operaciones militares en el territorio de Irán.

Según el informe oficial del CENTCOM, estas ofensivas fueron llevadas a cabo bajo el argumento de «legítima defensa».

Esto fue en respuesta a bombardeos ocurridos en la madrugada por fuerzas iraníes contra intereses y bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Jordania y Kuwait.

Clausura

El cierre del estrecho de Ormuz supone una interrupción importante en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo para el transporte de energía.

El comunicado de la Guardia Revolucionaria señaló de manera clara:

“A partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación.

Incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico”.

Tensiones

Este aumento de tensiones entre Washington y Teherán coloca el transporte marítimo internacional en un contexto de gran incertidumbre.

Hasta ahora, el Mando Central de Estados Unidos no ha dado una respuesta directa en relación con el bloqueo al tráfico marítimo.

La situación se mantiene en un estado de confrontación directa en la zona de Hormozgan y sus alrededores.