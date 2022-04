Briseida Acosta se quedó sin beca de la CONADE por participar en Exatlón

La participante de Exatlón, Briseida Acosta, dejó de aparecer entre los becados de la CONADE por violar una cláusula de la institución

Regeneración, 26 de abril de 2022. La deportista mexicana Briseida Acosta es una de las atletas que tras los resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 perdió la beca que recibía de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La taekwondoín dejó de aparecer en las listas de las becas de la CONADE, debido a una peculiar situación que ella realizó.

Las becas de la CONADE han estado en la polémica debido a que los nombres de deportistas famosos ya no aparecieron en las listas de los estímulos.

Ejemplo de ello, fueron la atleta María Guadalupe «Lupita» González, los clavadistas Paola Espinosa y Germán Sánchez, así como la deportista Briseida Acosta.

En el caso particular de la taekwondoín, ella dejó de aparecer en la lista de la CONADE por faltar a una norma establecida en la Carta Compromiso de los deportistas.

Briseida Acosta dejó de estar entre los becados tras participar en el reality show Exatlón en agosto del 2021.

La decisión de Briseida Acosta de formar parte del programa de TV Azteca provocó que violara una de las cláusulas de la carta compromiso.

La carta compromiso publicada en el Diario Oficial de la Federación menciona que los atletas no deben participar en eventos que interrumpan sus entrenamientos.

Esta situación se convirtió en el motivo de cancelación de los derechos de Briseida Acosta como beneficiaria de la beca que tenía por parte de la CONADE. Cabe resaltar que la taekwondoín cobraba 57 mil pesos brutos tras su triunfo en 2019.

Durante una entrevista con Toño de Valdés, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, explicó que la reducción de las becas se debió al cambio de gobierno.

Ante esta situación, la exatleta aseguró que muchos deportistas ya no merecían cobrar las becas que tenían porque no trabajaban, ni tenían grandes resultados.

Dicha situación causó que los atletas se le lanzaran por la falta de recursos económicos en apoyo a sus carreras deportivas.

Por otra parte, la directora de la CONADE aseguró que los recursos tienen que llegar a los atletas según sus resultados.

«Yo no tengo problemas con las federaciones, pero el mensaje del presidente de no corrupción, de cuidar el recurso y tal, hace que estemos con una precaución de no equivocarse»