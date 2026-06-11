Brugada: Libre Manifestación sin Represión ante Marchas

Jefa Clara asegura derecho a la libre expresión y movilidad durante el Mundial. Despliegan operativos de seguridad y transporte alternativo

Regeneración, 10 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno Clara Brugada garantizó la libre expresión de la ciudadanía ante las protestas programadas hoy.

La mandataria de la capital aseguró que se protegerán los derechos de todos los habitantes durante este periodo.

Las movilizaciones sociales coinciden con las vísperas del torneo de la Copa del Mundo en la demarcación.

El gobierno local afirmó textualmente: “garantizaremos el derecho a la libre expresión y protegeremos el derecho al trabajo”.

Por esta razón, la gobernante capitalina hizo un llamado enérgico a realizar las diferentes marchas de forma responsable.

La líder del ejecutivo local enfatizó que las demandas legítimas pierden total validez si se recurre a la violencia.

De igual forma, la mandataria descartó rotundamente cualquier acto de opresión en contra de las expresiones ciudadanas.

Clara Brugada sostuvo ante la prensa: “se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar alguna provocación”.

Dispositivo de seguridad y prevención viales

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho anunció el despliegue de mil 700 policías operativos.

Los policías vigilarán las vialidades principales para agilizar el tránsito y cuidar a todos los contingentes civiles.

Las corporaciones locales mantendrán patrullajes constantes en los barrios de las dieciséis alcaldías de la metrópoli.

Las autoridades policiacas precisaron: “en caso de que no se permitan las revisiones… no se permitirá el ingreso”.

Ligado a esta estrategia, las fuerzas del orden blindaron la caseta de la autopista México-Cuernavaca preventivamente.

Las autoridades revisarán los autobuses de los estudiantes normalistas para retirar cualquier artefacto apto para agredir físicamente.

Los mandos policiales buscan evitar disturbios que pongan en peligro el patrimonio público de la entidad federativa.

El plan institucional respetará rigurosamente los derechos humanos de los manifestantes bajo estrictos protocolos oficiales vigentes.

Logística de movilidad y transporte alternativo

El secretario de Movilidad Héctor Ulises García activó un plan de contingencia para el transporte público.

La dependencia estatal coordinará rutas alternas con el Metrobús, la red RTP y los trolebuses locales.

Las medidas de mitigación vial se concentrarán especialmente en la Calzada de Tlalpan y el aeropuerto internacional.

El objetivo primordial es asegurar la continuidad de los traslados diarios de la población trabajadora.

Derivado de este esfuerzo integral, el secretario de Gobierno César Cravioto Romero confirmó mesas de diálogo permanentes.

Los funcionarios de la secretaría atenderán directamente las demandas de los colectivos y grupos de búsqueda.

La Comisión de Derechos Humanos local desplegará doscientas veinte personas para realizar labores de mediación social.

Clara Brugada concluyó firmemente: “la celebración del Mundial está garantizada. La ciudad cuenta con todas las condiciones”.