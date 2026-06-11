Ecobici: Cicloestaciones Temporales para Conectar el Estadio

La Secretaría de Movilidad de la CDMX reforzará el sistema Ecobici durante el Mundial. Conoce los puntos de conexión sustentable

Regeneración, 10 de junio de 2026.– La Ciudad de México transformará su transporte público con el inicio de la Copa del Mundo de fútbol.

La capital del país convertirá a la bicicleta en una herramienta clave para los miles de aficionados.

Las autoridades locales buscan que los traslados de los usuarios sean ágiles, seguros y completamente sustentables.

La red conectará de forma eficiente los principales destinos turísticos y deportivos de la urbe.

Como parte de este plan integral, la Secretaría de Movilidad reforzará sus labores operativas diarias de manera prioritaria.

Las brigadas de la dependencia intensificarán el balanceo, el mantenimiento oportuno y la disponibilidad de las unidades.

Millones de personas locales y extranjeros podrán vivir la máxima justa deportiva de una manera diferente.

Los fanáticos recorrerán las vialidades de la capital sobre dos ruedas durante el torneo.

Puntos de conexión y última milla

El gobierno planea instalar cinco puntos temporales de movilidad activa en el entorno del Estadio Ciudad de México.

Estos espacios estratégicos tendrán una capacidad conjunta para atender hasta dos mil bicicletas durante los partidos.

La infraestructura ciclista facilitará notablemente los complejos traslados de última milla de los aficionados al balompié.

Las estaciones se ubicarán en sitios clave como el Tren Ligero Las Torres y Metro General Anaya.

Aunado a este despliegue masivo periférico, las cicloestaciones permitirán un acceso directo a la zona centro de la demarcación.

Los usuarios podrán acercarse al primer cuadro de la capital utilizando paraderos en Bellas Artes y la Alameda Central.

La estrategia del sistema público de transporte fortalecerá con éxito la intermodalidad en la metrópoli de manera coordinada.

Las bicicletas enlazarán sus rutas de viaje con los servicios del Metro, Metrobús y Tren Ligero.

Acceso digital para los usuarios

Los visitantes que opten por usar este servicio podrán gestionar sus trayectos mediante sus teléfonos móviles inteligentes.

La aplicación oficial del sistema se encuentra disponible para su descarga en los sistemas operativos Android e iOS.

La herramienta digital permite a los apasionados aficionados consultar los costos vigentes del servicio de transporte.

Los ciclistas también ubicarán en tiempo real la estación más cercana a su posición geográfica.

En suma, el programa de movilidad de la Secretaría de Movilidad busca agilizar el tránsito en las vialidades.

Las autoridades de transporte confían en el éxito de esta alternativa ecológica frente a las saturaciones vehiculares.

El uso de la bicicleta pública disminuirá el impacto ambiental en las zonas aledañas al gran estadio futbolístico.

La red urbana se reporta completamente lista para recibir al mundo con una infraestructura moderna.