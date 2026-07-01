Fallo Histórico contra Violencia Vicaria

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó parámetros para evitar que los padres utilicen el sistema judicial como agresión vicaria

Regeneración, 1 de julio de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió formalmente que el sistema legal es utilizado para ejercer violencia vicaria.

Los ministros validaron que algunos padres promueven demandas infundadas con el único objetivo de alejar a las madres de sus hijos.

Esta histórica resolución busca frenar de forma definitiva el abuso de los recursos jurídicos como herramientas de sometimiento hacia las mujeres.

El máximo tribunal del país emitió directrices claras para que los juzgadores impidan que los litigios prolonguen estas agresiones de género.

A raíz de este análisis, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta presentada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Ortiz Ahlf advirtió: «las autoridades jurisdiccionales deben tener especial cuidado para no reproducir la violencia que ya se vive».

La ponente detalló que los juzgados deben evitar convertirse en cómplices de esquemas dañinos que generen una grave violencia institucional.

El caso analizado demostró un uso desproporcionado de amparos por parte de un progenitor para aislar a un adolescente.

Protección integral para los menores

Como consecuencia de este veredicto, el alto tribunal visibilizó el profundo daño psicológico que sufren los hijos involucrados.

Los magistrados determinaron que los infantes son víctimas directas de los maltratos económicos, afectivos y físicos provocados por los adultos.

Las dinámicas conflictivas destruyen el bienestar familiar y colocan a la infancia en una posición de extrema vulnerabilidad social.

La Corte ordenó blindar el entorno de los niños frente a las estrategias legales abusivas implementadas en los tribunales.

En concordancia con esta postura humanista, los integrantes del Pleno enfatizaron la gravedad de fracturar los vínculos maternos legítimos.

La ministra Sara Irene Herrerías señaló: «la separación del niño de su madre es la mayor violación a sus derechos humanos».

Herrerías condenó enérgicamente que los menores de edad paguen las consecuencias de disputas jurídicas que les resultan totalmente ajenas.

La sentencia incluyó un mecanismo de lectura fácil diseñado especialmente para explicarle al adolescente implicado sus derechos fundamentales.

Nuevas directrices para los jueces

Para consolidar este avance legal, la resolución judicial impone estrictas pautas de actuación a todos los magistrados locales.

Los juzgadores ahora tienen la obligación de evaluar los riesgos reales antes de dictar medidas de guarda y custodia.

Los tribunales definirán regímenes de convivencia seguros basándose en dictámenes psicológicos especializados y análisis de riesgo vigentes.

Los jueces contarán con total plenitud de jurisdicción para frenar los intentos patronales de evadir las pensiones alimenticias indispensables.

Por otro lado, el fallo dictaminó que se debe nombrar un defensor especializado para representar legalmente al menor.

Las procuradurías estatales de protección a la infancia intervendrán directamente en los juicios cuando exista un conflicto de interés familiar.

Las autoridades garantizarán que la opinión de los adolescentes sea escuchada con absoluto respeto y total libertad en las audiencias.

La Corte mantuvo el régimen provisional de convivencia entre la madre afectada y su hijo mientras concluye el juicio.