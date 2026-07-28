Chiapas: Caen Cuatro Implicados en Agresión Sexual contra Menor

La Fiscalía de Chiapas arrestó a cuatro hombres por la agresión sexual contra un menor en Sabanilla tras viralizarse un video en redes

Regeneración, 27 de julio de 2026.– Las autoridades del estado de Chiapas aprehendieron a cuatro hombres vinculados con la agresión sexual cometida contra un menor de edad.

La intervención policial se ejecutó tras la indignación social provocada por la difusión de un video durante el fin de semana.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado brindó auxilio oportuno al menor agraviado para garantizar su pronta recuperación física y emocional.

La víctima fue trasladada de urgencia al municipio de Yajalón para recibir atención médica integral y acompañamiento psicológico especializado.

El operativo de captura permitió la detención del propietario del rancho donde presuntamente ocurrieron los lamentables hechos violentos en Sabanilla.

Además, las fuerzas de seguridad arrestaron al individuo señalado como el presunto ejecutor directo del abuso físico contra la víctima.

En este contexto, la fiscalía estatal confirmó el arresto de la persona que grabó el material audiovisual difundido en internet.

De forma complementaria, los agentes policiales aprehendieron a un cuarto sujeto que intentó facilitar la huida de los sospechosos.

Cargos penales severos y postura oficial de la Fiscalía estatal

Los principales involucrados en este grave caso penal enfrentarán acusaciones formales por el delito de pederastia ante los tribunales.

Las autoridades judiciales advirtieron que la pena máxima fijada para esta conducta delictiva podría alcanzar medio siglo de cárcel.

Al respecto, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca precisó el alcance legal de los juicios iniciados contra los imputados.

Durante una videoconferencia, el titular de la FGE declaró: “Los tres principales involucrados enfrentarán cargos por el delito de pederastia, cuya penalidad podría alcanzar hasta 50 años de prisión”.

Por su parte, el Ejecutivo estatal instruyó intensificar las labores operativas de seguridad para proteger a los sectores vulnerables.

La directriz gubernamental exige priorizar la investigación oportuna de los ilícitos que atenten contra la infancia en la entidad.

En ese sentido, las instituciones de justicia reafirmaron su compromiso de actuar con firmeza ante situaciones que vulneren los derechos infantiles.

Al respecto, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca indicó: “El gobernador Eduardo Ramírez ha solicitado a las instituciones reforzar el combate a la delincuencia y priorizar los delitos contra menores”.

Exigencia social de justicia y compromiso de cero impunidad

La divulgación pública de la agresión generó el rechazo inmediato de múltiples colectivos civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Diversas agrupaciones sociales exigieron una respuesta institucional contundente que impida que este tipo de agresiones permanezcan impunes en la región.

Frente a la presión ciudadana, la Fiscalía del Estado garantizó el desarrollo transparente de los procesos judiciales contra los arrestados.

Las investigaciones continuarán desahogándose con apego estricto a los protocolos de protección de los derechos de la niñez vulnerada.

Por otra parte, las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para agilizar las investigaciones en incidentes delictivos complejos.

El uso de evidencia digital resultó determinante para lograr la pronta identificación y aprehensión de todos los implicados directos.

El seguimiento de este caso penal permanecerá bajo escrutinio permanente para asegurar una sentencia ejemplar contra los responsables detenidos.