Chiapas: Marina Asegura más de una Tonelada de Cocaína

La Secretaría de Marina incautó 1.2 toneladas de presunta cocaína y detuvo a ocho implicados en las costas de Chiapas

Regeneración, 1 de julio de 2026.– La Secretaría de Marina ejecutó un exitoso despliegue operativo en las zonas costeras del estado de Chiapas.

Las autoridades navales lograron incautar 1.2 toneladas de presunta cocaína durante estas intensas movilizaciones militares por tierra y aire.

Las acciones tácticas de vigilancia permanente se concentraron específicamente en la región fronteriza del municipio de Mazatán.

El personal de la Armada detuvo a ocho presuntos traficantes implicados directamente en el traslado del cargamento ilícito.

Como parte de esta primera aproximación, los marinos interceptaron un cuantioso cargamento oculto en tierra firme.

Los elementos federales descubrieron 29 bultos sospechosos que resguardaban en su interior un aproximado de 860 paquetes individuales.

Los peritajes preliminares dieron positivo a clorhidrato de cocaína con un peso cercano a los 860 kilogramos.

Cuatro personas quedaron bajo arresto inmediato durante esta oportuna intervención realizada en la comunidad de San José El Hueyate.

Intercepción en aguas nacionales

Dando continuidad a las labores de inteligencia, las fuerzas armadas ubicaron una segunda amenaza flotante en alta mar.

Los marinos detectaron una lancha rápida equipada con dos potentes motores fuera de borda navegando con sospecha.

La tripulación estaba integrada por cuatro sujetos que intentaron evadir de forma infructuosa la revisión obligatoria de las autoridades.

La inspección detallada de la embarcación reveló la presencia oculta de otros 13 bultos de origen clandestino.

En un conteo más minucioso, los uniformados decomisaron 384 paquetes adicionales que arrojaron un peso de 384 kilogramos.

Con esta contundente acción coordinada, la dependencia evitó la distribución ilegal de 2.4 millones de dosis en el mercado.

Esta estrategia impidió que las organizaciones criminales transnacionales obtuvieran millonarias ganancias financieras por la venta de las sustancias.

El cargamento decomisado y los imputados fueron trasladados inmediatamente ante los ministerios públicos correspondientes.

Coordinación e impacto institucional

Para garantizar la legalidad de los arrestos, la Semar colaboró estrechamente con diversas agencias federales de seguridad.

En las movilizaciones participaron elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como ministerios públicos de la Federación.

Las instituciones integraron las carpetas de investigación conducentes para procesar penalmente a los ocho presuntos criminales capturados.

La fuerza del Estado mexicano se manifestó con firmeza para salvaguardar el orden constitucional en las fronteras.

Por último, la institución castrense reafirmó su compromiso absoluto con el combate al tráfico internacional de estupefacientes.

La Secretaría de Marina indicó: «estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia para inhibir actividades ilícitas».

El alto mando naval destacó que estas misiones buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras de las células delictivas.

Durante la actual administración federal se han decomisado formalmente más de 74 toneladas de drogas en el país.