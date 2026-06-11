Congreso confirma a Lazzeri como embajador en Estados Unidos

El economista Lazzeri fue aprobado con amplia mayoría, y promete defender el Tratado de América del Norte ante Trump

Regeneración, 11 de junio 2026– La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó oficialmente la designación de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, obteniendo 27 votos a favor y 8 en contra.

Votos en contra

Los votos en contra provinieron del PRI y el PAN, quienes argumentaron que el funcionario carece de experiencia en el ámbito diplomático.

Morena recordó a panistas y priístas que en sus administraciones designaron a políticos como embajadores, mencionando a Francisco Ramírez Acuña, ahora es senador, y Beatriz Paredes.

Lazzeri manifestó su intención de persuadir al presidente Donald Trump sobre la conveniencia del tratado comercial entre EE. UU., Canadá y México (T-MEC) para los tres países.

Además, enfatizó que este acuerdo fortalece a América del Norte.

Mantener la calma

Tras las amenazas del presidente estadounidense sobre no ratificar el T-MEC, el embajador señaló que es importante mantener la calma, tal como lo indica la presidenta Sheinbaum.

Además, destacó que el pacto trilateral en aspectos de seguridad y atracción de inversiones al país “no es más que esteroides para el Plan México”.

Al presentarse ante diputadas y diputados, Lazzeri consideró que la defensa y actualización del T-MEC es una prioridad en términos de seguridad económica nacional.

México se esforzará por alcanzar el mejor acuerdo comercial posible para el país.

Oportunidades

Resaltó que las similitudes estructurales y las oportunidades compartidas con el vecino del norte son mucho más significativas que las diferencias temporales, añadió.

“Mantendremos la congruencia entre la negociación externa y la política industrial soberana contenida en el Plan México”, agregó el economista.

Lazzeri también subrayó la protección de los mexicanos en el exterior como una de las principales líneas de acción durante su mandato.

Así como el respeto hacia la naturaleza administrativa y no criminal del fenómeno migratorio.

Otras aprobaciones

La Comisión Permanente también dio su aprobación a la designación de Alicia Buenrostro como embajadora en los Países Bajos.

Así como a Pedro Blanco como representante de México ante la India.