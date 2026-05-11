Javier Corral denuncia calumnias y vandalizan su casa en Juárez

La casa en Ciudad Juárez estuvo en polémica por un supuesto despojo. Corral sostiene que son falsedades y que ha sido vandalizado antes

Regeneración, 11 de abril 2026– Javier Corral se defendió de las insinuaciones de despojo en relación a la compra de una vivienda en Ciudad Juárez, afirmando que son mentiras que aparecen cada vez que critica al gobierno de Maru Campos o a Cruz Pérez Cuéllar.

🏠🚨 Vandalizan casa del senador Javier Corral



La vivienda del senador Javier Corral Jurado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue vandalizada con mensajes intimidatorios y un arreglo funerario colocado en la fachada. 🚨



Hasta ahora no hay personas detenidas y el legislador no ha… pic.twitter.com/TTD1NU960q — Insurgente MX (@InsurgenteMX_) May 11, 2026

Narrativa falsa

“Es algo a lo que se recurre cada que se necesita, cada que mis adversarios o mis enemigos quieren llamar la atención…

…de la atención pública con una narrativa falsa, calumniosa… una calumnia que se inició con algunas publicaciones”

En una conversación con Carmen Aristegui, Javier Corral recordó que inició un proceso civil en Estados Unidos contra Osvaldo Rodríguez Borunda.

Rodríguez es el propietario de El Diario de Juárez, y Corral lo demandó por divulgar una “narrativa falsa”.

Compra

Javier Corral reiteró que la compra de la propiedad a Esperanza Miranda Molinar fue totalmente legal y oficializada.

El ex gobernador también mencionó que esta es la quinta ocasión en que su hogar en Ciudad Juárez sufre vandalismo.

Con la diferencia de que en esta oportunidad se incluyó un arreglo floral.

“Esta no es la primera ocasión en que esta casa, mi casa en Juárez, es vandalizada, sobre todo pintarrajeada, esta es la quinta ocasión en que sucede.

Ahora se agregó un ramo de flores que se puso en la puerta”.

Vandalismo

De igual manera, subrayó que esos actos de vandalismo buscan perjudicar su imagen cada vez que critica al gobierno de Chihuahua o de Ciudad Juárez.

Por otro lado, Javier Corral afirmó que la adquisición de la casa a la señora Esperanza Miranda Molinar fue realizada en marzo de 2017.

La operación fue legítima y siguiendo los protocolos notariales.

El ex gobernador enfatizó que fue Esperanza Miranda Molinar quien se acercó a él para ofrecerle su casa, y después de algunas charlas, llegaron a un acuerdo.

Precio

También destacó que el precio por la vivienda fue estipulado por la dueña anterior, junto con una revisión del valor catastral y una tasación bancaria.

«En 2017 compré esta propiedad a doña Esperanza Miranda.

Durante varios meses de 2016, ella tuvo un letrero de ‘se vende’ afuera de su casa hasta que un día se acercó a mí para preguntar si estaba interesado en comprarla.

Entre otras razones, porque esta casa está justo enfrente de mi oficina en Ciudad Juárez».

Compañía

Según Javier Corral, la señora Esperanza Miranda Molinar siempre estuvo acompañada de una hija adoptiva y sobrina, Ana Luisa Solís Miranda.

También resaltó que durante años no hubo ningún inconveniente y ni siquiera se presentó algún reclamo legal por despojo.

Además, señaló que los problemas comenzaron dentro de la familia de la dueña anterior, ya que una de sus hijas, Yolanda Agüero Miranda, reclamó una parte de la venta.