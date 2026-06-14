Congreso de Nuevo León: Juicio Político contra Samuel García

La Comisión Anticorrupción de avaló iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García por presunta triangulación millonaria

Regeneración, 13 de junio de 2026.– La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León tomó una decisión trascendental sobre el futuro político de la entidad.

Los legisladores locales aprobaron el inicio de un juicio político en contra del gobernador constitucional Samuel García Sepúlveda.

Las acusaciones principales señalan presuntos actos de corrupción y una supuesta triangulación irregular de recursos públicos estatales.

El monto bajo investigación asciende a casi mil millones de pesos desviados hacia empresas relacionadas con el mandatario.

A raíz de esta determinación, el panorama jurídico del titular del Poder Ejecutivo estatal cambiará de forma drástica.

La votación dentro del órgano legislativo concluyó con seis sufragios a favor y solamente un voto en contra.

Las bancadas del PRI, PAN y Morena respaldaron la medida, mientras Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo absoluto.

«Se avaló que la solicitud pasará al pleno», confirmaron los integrantes de la Comisión Anticorrupción en su reporte.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García.

Plazos y procedimientos legales

Con base en los acuerdos tomados, el gobernador tendrá la oportunidad legal de defenderse ante las acusaciones imputadas.

Las autoridades parlamentarias otorgaron un plazo de quince días hábiles al mandatario para rendir su declaración formal.

Samuel García podrá comparecer de manera presencial, enviar un informe escrito o enviar a su abogado representante.

La fecha límite para cumplir con este requerimiento legal quedó fijada para el próximo 23 de junio.

Por consecuencia, el avance del procedimiento legislativo dependerá del cumplimiento estricto de los tiempos marcados por la ley.

La solicitud será enviada al pleno del Congreso estatal durante el próximo mes de agosto para su votación.

Los diputados locales necesitarán un mínimo de 28 votos a favor para validar la procedencia definitiva.

«Luego se le notificará al Tribunal Superior de Justicia», explicaron los legisladores encargados del dictamen de la comisión.

Historial de conflictos políticos

Es pertinente señalar que este mecanismo representa el cuarto intento formal del Poder Legislativo para destituir al gobernador.

Los conflictos anteriores iniciaron desde el año 2022 por omitir la entrega oportuna del Paquete Fiscal anual.

En aquella ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino para validar el juicio de los diputados.

Sin embargo, el máximo tribunal del país aclaró que el Congreso carecía de facultades directas para removerlo.

Aunado a este antecedente, el mandatario acumuló nuevas acusaciones graves durante los años 2023 y 2024 de forma consecutiva.

La segunda petición ocurrió por la omisión de publicar decretos, reformas e iniciativas aprobadas por la legislatura local.

Posteriormente, la tercera demanda derivó de denuncias por presunta intervención ilegal en los procesos electorales de la entidad.

«El Congreso de Nuevo León no tiene la facultad de dar vigencia a las normas», concluyó la Suprema Corte.