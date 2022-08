Debanhi: Posible trata de personas señala su papá, FGR atraerá el caso

Familia de Debanhi acusa que a cuatro meses de su muerte la Fiscalía de Nuevo León no tenga una línea sólida de investigación

Regeneración, 18 de agosto de 2022. El padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa no descarta que su hija haya sido víctima de una red de trata de personas, aunque no tiene elementos para probarlo.

Estas declaraciones al ser entrevistado, este miércoles, al acudir a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

Ahí, lamentó que a cuatro meses de la muerte de su hija no hay una línea de investigación sólida sobre el feminicidio.

Debanhi

Sobre la investigación del feminicidio de la joven Debanhi, hoy se pronunció el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía.

Así, informó que la Fiscalía de Nuevo León ejercerá acción penal contra los servidores públicos que obstruyeron la acción de la justicia.

Además, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la carpeta de investigación para resolver este crimen.

Papá

-«Es lo que vamos a investigar porque toda la gente de la Fiscalía está coludida”, aseguró el papá de Debanhi en torno a la posible trata de personas.

Y es que aunque no puede asegurar la existencia de esta red, sin embargo, sí la hay buscará probarlo.

-«Hay que investigarlo, yo no puedo asegurar hasta no tener el documento; yo les aseguraba que mi hija no murió de un accidente, se los demostré”.

Además dijo que la trata de personas toma fuerza por la cantidad de personas desaparecidas en circunstancias extrañas.

Y cita el caso de Yolanda Martínez Cadena o María Fernanda Contreras Ruiz.

Como el de Liliana, el de la familia Becerra, que ya no se oyó nada de ellos, «el del profesor Menchaca, que su familia día a día sigue en la búsqueda”, dijo.

Agregó que si hay trata y tienen miedo las autoridades es mejor que renuncien y pongan a otros en el cargo.

Cargo

Que se quiten y pongan a otra gente que sea competente o «que manden a la Guardia Nacional para que se haga bien el trabajo» sostuvo.

Debanhi Susana desapareció el pasado 9 de abril tras haber asistido a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue hallado 13 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Por otra parte, Escobar comentó que ya venció el plazo que se le otorgó a la Fiscalía para dar resultados en la investigación.

Es increíble que quieren que yo les resuelve en 15 días lo que ellos no han hecho en 100 días”, comentó.

Apuntó que la ciudadanía está cansada de tanta impunidad y que FGJNL no haga su trabajo.

Como lo dije y lo vuelvo a repetir «si no pueden con el cargo que renuncien”, demandó.

A su salida de las instalaciones de la Fiscalía, Escobar se mostró mucho más molesto porque el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero ni siquiera acudió a la reunión.

El fiscal no se presentó, igual que la vez pasada. «Ya venció el plazo que les di. En un ratito voy a platicar con los abogados a ver qué postura voy a tener mañana”, reveló.

Expuso que no se obtuvieron evidencias contundentes en la reunión.

Indignado porque han transcurrido 103 días y no se tienen pistas de los responsables del feminicidio de su hija demandó la destitución del fiscal y el resto de las autoridades involucradas en la investigación.