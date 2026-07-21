Debate Nacional por la Salud Digital Infantil en México

México promueve un debate nacional participativo. Se busca regular la tecnología y proteger la salud mental infantil

Regeneración, 20 de julio de 2026.– México inició un debate nacional urgente sobre tecnología. Se analiza el impacto de las redes en la infancia.

El secretario Mario Delgado Carrillo afirmó: «La regulación del uso de las tecnologías en las escuelas debe sustentarse en evidencia».

Más del noventa por ciento de adolescentes utiliza internet activamente. Existen riesgos sobre la salud socioemocional y la seguridad.

Las evidencias revelan cuadros severos de depresión y ansiedad infantil. Delgado Carrillo destacó: «No se trata de demonizar a las herramientas».

El objetivo institucional es fomentar un entorno digital consciente y protector.

Evidencia científica e impacto en la salud

La tecnología debe guiarse mediante estrictos principios éticos globales. El representante Andrés Morales Arciniegas señaló:

«La tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés». La exposición temprana a pantallas afecta directamente los ciclos de sueño.

Los entornos virtuales representan un hábitat de interacción constante. La especialista Cimenna Chao Rebolledo indicó: «La prevención no consiste únicamente en limitar el uso de la tecnología».

Se requiere un enfoque multisectorial integral para garantizar espacios seguros.

Estrategias públicas y consensos comunitarios

Diversos países aplican regulaciones estrictas dentro de las aulas. El subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí expresó:

«Pedirle a los padres resolver este problema en privado es poner a una madre a competir en soledad». Varios estados mexicanos prohíben los dispositivos móviles escolares.

Las autoridades buscan construir acuerdos sociales sólidos sin imponer prohibiciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó:

«Queremos que esta no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso». Se impulsarán consultas públicas y actividades recreativas tradicionales.