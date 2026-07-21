Sheinbaum: «Porfirista» Idea del PAN de Limitar Voto a Mujeres

Sheinbaum condenó propuestas del PAN que condicionan el sufragio universal mediante exámenes educativos y restricciones familiares a mujeres

Regeneración, 20 de julio de 2026.– El Ejecutivo federal advirtió sobre el avance de posturas autoritarias promovidas por sectores juveniles de la oposición partidista nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló: «propone regresarnos al porfiriato», en referencia a iniciativas que pretenden filtrar la participación ciudadana en urnas.

Estas intenciones pretenden limitar el sufragio mediante exámenes académicos o la representación única por cada núcleo de hogar.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó: «en el fondo lo que hay es un odio al pueblo».

El derecho al voto de las mujeres en México fue el resultado de décadas de organización, resistencia y lucha colectiva. 🗳️



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Retrocesos en el ejercicio de la equidad

La propuesta de restringir el voto femenino para transferirlo a los padres de familia desató el rechazo gubernamental explícito.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó: «¿cuál libertad hay, si las mujeres no pueden votar?», recordando las luchas históricas para conquistar el sufragio.

Limitar las capacidades de la ciudadanía vulnera directamente el principio de igualdad consagrado en la Constitución del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró: «todos somos iguales ante la ley y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer».

Defensa del valor del sufragio igualitario

La postura gubernamental reafirma que el voto popular representa la base fundamental del sistema democrático en la nación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó: «vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico que de la persona menos acaudalada».

El oficialismo calificó las posturas contrarias como antidemocráticas por restar capacidad deliberativa a las familias y comunidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó: «la doctrina del conservadurismo es la hipocresía», descartando viabilidad política a tales proyectos de la oposición.