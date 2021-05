Diana Golden compartió los detalles sobre la demanda que puso contra Alfredo Adame debido a los insultos y maltratos que le hizo

La artista ya había expuesto la violencia que vivió de la mano del candidato

Regeneración, 17 de mayo de 2021. La actriz colombiana Diana Golden reveló que ganó una demanda contra su expareja Alfredo Adame.

La activista mencionó el juez le dio la ventaja debido a que las investigaciones demuestran que Adame no ha cumplido con sus obligaciones.

Durante el programa Chisme No Like, la colombiana y expareja de Adame reiteró que la actitud del actual candidato RSP es un peligro para las mujeres.

Diana Golden aseguró que un abogado se presentó en el domicilio de Adame para entregarle una orden donde se le exigía una cantidad de dinero y una disculpa pública para la actriz.

«Yo le gané. Si no paga el dinero y no se hace la disculpa pública, en equis semanas va a entrar un embargo, y en eso yo ya no tengo nada que ver» aseguró Golden.