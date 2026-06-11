Guadalajara: Guardia Nacional Blinda la Ciudad ante el Mundial

La Guardia Nacional y policías blindan Guadalajara para el Mundial. Autoridades garantizan total seguridad a turistas

Regeneración, 10 de junio de 2026.– Efectivos de la Guardia Nacional patrullan las calles de Guadalajara ante el inicio de la Copa del Mundo.

Las fuerzas de seguridad vigilan las avenidas principales con armamento pesado para evitar cualquier acto delictivo.

Cerca de 15 mil agentes policiacos cuidan la región para garantizar la paz de los aficionados futbolísticos.

La intención primordial es proteger los estadios, aeropuertos, hoteles y zonas de entretenimiento de la capital del estado.

Ante este panorama, el gobierno federal desplegó equipos tecnológicos especiales de control de multitudes en puntos clave.

Los militares operan modernos sistemas antidrones y extensas redes de cámaras de videovigilancia de manera permanente.

Estas acciones preventivas se ejecutan en estrecha coordinación con los comisarios del organismo de la FIFA.

El objetivo final es blindar por completo el territorio jalisciense ante la llegada masiva de fanáticos internacionales.

Partidos

Guadalajara albergará cuatro partidos del Mundial, comenzando este jueves inaugural con el juego entre Corea del Sur y República Checa.

Las autoridades deportivas locales aseguran que los turistas extranjeros disfrutarán su estancia sin temor a la delincuencia.

El coordinador de seguridad de Jalisco, Alfonso Briseño, minimizó de forma contundente los antiguos incidentes violentos de febrero.

El funcionario afirmó textualmente: “el gobierno mexicano y el estado de Jalisco garantizan su seguridad” a los visitantes.

Por otra parte, los operativos especiales pondrán máxima atención al duelo del 26 de junio entre España y Uruguay.

Se prevé la asistencia del rey Felipe VI a este importante compromiso de la fase de grupos.

A causa de esto, las corporaciones policiacas locales están preparadas para reaccionar inmediatamente ante cualquier posible altercado.

Briseño también declaró ante los medios informativos: “estamos preparados para cualquier eventualidad” dentro y fuera de las canchas.

Autoridades

El responsable de la seguridad estatal buscó calmar la opinión pública con argumentos firmes sobre la estabilidad actual.

El funcionario Alfonso Briseño sostuvo: “la normalidad regresó al estado en menos de 48 horas después de lo ocurrido”.

De igual forma, el coordinador estatal de seguridad manifestó plena confianza en el éxito del plan operativo de vigilancia.

Briseño concluyó su mensaje de bienvenida de forma muy optimista de cara al arranque oficial de la competencia.

La autoridad jalisciense prometió textualmente ante la prensa nacional: “vamos a ser el mejor lugar, el más mexicano, el más hospitalario y el más seguro”.

De este modo, la sede mundialista se reporta lista para recibir con alegría el torneo de balompié global.