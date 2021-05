Brandon Alonso Velázquez, fundador del restaurante Tacovid, desapareció y posteriormente fue encontrado muerto en una carretera de León

Brandon logró volverse viral con su puesto de tacos

Regeneración, 9 de mayo de 2021. El joven emprendedor Brandon Alonso Velázquez Vilches desapareció en mayo y fue localizado sin vida cerca de la localidad donde residía.

Medios locales informaron que el joven de 24 años fue encontrado en León, Guanajuato lugar donde residía.

Brandon Alonso es reconocido por crear la taquería ‘Tacovid, sabor viral‘ con temática Covid-19, la cual se hizo viral en redes sociales durante la pandemia.

El último momento conocido sobre el paradero de Brandon Velázquez fue cuando salía del Bar Étnico ubicado en la calle Madero del centro de León.

La familia del emprendedor aseguró en redes sociales, que al salir del lugar nocturno, el joven informó que tomó un taxi de la zona.

El periódico AM informó que el joven subió al taxi y una cámara de seguridad lo confirmó, sin embargo, no se sabe por qué no llegó a su domicilio.

Brandon también tenía una pasión muy marcada por el baile, por lo que abrió y dirigió una academia de baile llamada ‘Dilo Bailando‘.

El 6 de mayo fue cuando los familiares del emprendedor publicaron que estaban en busca de pistas que dieran con el paradero del joven.

Familiares del joven de 24 años confirmaron que falleció al ser arrollado por un automóvil.

El hermano de Brandon, conocido como Miguel pidió ayuda en redes sociales para encontrarlo.

Miguel se enteró horas más tarde que Brandon había fallecido en un accidente registrado en la carretera León-Silao en la madrugada del viernes.

¿Qué es Tacovid?

El talento de Brandon Alonso Velázquez Vilches cruzó demasiados obstáculos, el primero de ellos fue el inicio de la pandemia.

Brandon supo colocar sus negocios en el éxito a pesar de las dificultades, convirtiendo a ‘Tacovid, sabor viral‘ en un espacio donde venden alimentos preparados, entre los que destacan tacos y tortas.

Tacovid se hizo viral en redes sociales debido a la originalidad del menú y el concepto del lugar.

El negocio inició como un carrito de tacos que servía un menú con la ‘cuarentorta’, el ‘quesanitizante’ y el ‘taco vampiro’.

Algo que caracterizaba al negocio de Brandon, era la atención de ‘Susana‘, una mujer vestida de enfermera que colaboraba en Tacovid.